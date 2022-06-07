Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль

Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, ее рост прекратился. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента, при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — цитирует его РИА Новости.

При этом глава государства подчеркнул, что в такой ситуации есть и плюсы, и минусы. По этой причине Путин призвал анализировать происходящее в экономике и принимать своевременные решения.

Кроме того, Путин призвал поддержать динамику потребительского спроса и обеспечить рост доходов граждан.

Напомним, что по данным Минэкономразвития, на 27 мая инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась до 17,35% с 17,51% неделей ранее.