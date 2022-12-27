Раскрыли данные, сколько денег в бюджет приносит алтайская игорная зона

показатели у «Сибирской монеты» оказались самые скромные

27 декабря 2022, 07:46, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Игорная зона «Сибирская монета» в казино Altai Palace в 2022-м принесла бюджету 41,8 млн рублей, отдохнули за этот год здесь более 100 тысяч человек, рассказал «Ведомостям» председатель АИРИС Дмитрий Анфиногенов

При этом показатели у алтайской игорной зоны оказались самые скромные. Для сравнения: в казино Sobranie в Калининградской области побывало свыше 172 тысяч человек, в зале игровых автоматов Magic Crystal — более 66 тысяч, а сумма отчислений в бюджет составила более 149 млн рублей. Игровая зона «Приморье» во Владивостоке перечислила в бюджет 445 млн рублей (более 254 тысяч посетителей). А наилучший показатель — у «Красной Поляны» в Сочи: 1,285 млрд рублей отчислений и свыше 700 тысяч гостей.

В 2022 году все игорные зоны России сохранили главную тенденцию — развитие территории как многофункционального кластера развлечений, благодаря чему рост неигровых доходов во всех казино страны постоянно растёт (более 15% в 2022-м). Так, «Сибирская Монета» в уходящем году запустила новый ресторан, детский клуб, 40 шале, банные комплексы и два бассейна. Altai Palace также предлагает гостям конные прогулки, сплавы, катания на квадроциклах, полёты на парапланах и другие виды активного отдыха.