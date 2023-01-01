Раскрыта разница в зарплатах мужчин и женщин в России

При этом среди представительниц прекрасного пола чуть меньше безработных

01 января 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Разница в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 28%, говорится в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, пишет РИА Новости.

Такой разрыв наблюдается при высоком уровне образования и занятости. В среднем по экономике этот показатель практически не меняется и сохраняется на высоком уровне, отмечается в документе.

В утвержденной кабмином стратегии также отмечается, что женщины составляют 49,4% безработных. При этом уровень безработицы и время поиска ими работы выше, чем у мужчин.