Разделать под орех: "Мария-Ра" получила самый большой иск за историю компании

Иск от петербургской компании “ТД Априко Лайн” к ООО “Розница К-1”, управляющей торговой сетью “Мария-Ра”, поступил в Арбитражный суд Алтайского края 2 февраля. Информация об этом появилась в картотеке 7 февраля. С ретейлера требуют 20,18 млн рублей. За что именно — пока неизвестно, материалы дела не опубликованы. На момент выхода новости amic.ru не получил информацию о содержании конфликта от участников процесса.

Компания “ТД Априко Лайн” зарегистрирована в Санкт-Петербурге и занимается продажей весовых орехов, сухофруктов и цукатов.

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Иск к “Рознице К-1” от “ТД Априко Лайн” стал самым крупным за всю историю существования этой компании, судя по данным “СПАРК-Интерфакс”, обобщающим информацию обо всех судебных процессах предприятия с 2008 года. До этого максимальные суммы требований были 14 млн рублей (в августе 2021 года от ТД “Сима-Ленд”), 13 млн рублей (в марте 2019 года от ООО “Анжерское молоко”) и 8,2 млн рублей (в августе 2021 года от ООО “Сувенироптимпорт”). Все эти дела касались исполнения обязательств по договорам купли-продажи товаров. Но в решениях суда суммы, которые “Розница К-1” в итоге оказалась должна выплатить, не превышали 88 тысяч рублей.

Максимальная сумма, которую присудили управляющей компании сети “Мария-Ра”, составила 2,7 млн рублей по иску от ООО “Фуд Говор”, решение было вынесено 21 января 2022 года. Дело относится к категории “неосновательное обогащение”.

У компании “ТД Априко Лайн” иск к “Рознице К-1” тоже является самым крупным за историю существования предприятия.

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ООО “Розница К-1” зарегистрирована в 2005 году и является компанией, управляющей всей деятельностью торговой сети “Мария-Ра”, а также владелицей торговых марок ретейлера. Учредитель фирмы — ООО “Розница”, собственники которой — Александр, Евгений, Алла и Галина Ракшины. Сеть насчитывает более 1200 магазинов в пяти регионах Сибири.