Реальные зарплаты в Алтайском крае по итогам февраля снизились

Средние зарплаты в феврале в Алтайском крае выросли на 218 рублей за месяц и достигли 32 007 рублей, сообщает Алтайкрайстат. По сравнению с прошлым годом доходы жителей региона выросли на 9,9%, однако в реальном выражении они упали на 1%, а если сравнивать с январем 2022 года — на 3,2%.

Сокращение реальных доходов произошло из-за ускорения годовой инфляции в феврале до 10,97%.

Отметим, что в Алтайском крае в основном дорожали продукты и непродовольственные товары.

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Напомним, что по итогам марта годовая инфляция ускорилась до 18,28%. Продовольствие по отношению к прошлому году подорожали сразу на 20,48%, непродовольственные товары — на 21,04%.