Российские магазины прекращают продавать технику в рассрочку

Российские магазины вынуждены перестать продавать технику в рассрочку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей торговых сетей.

Уточняется, что принять решение пришлось из-за повышения ключевой ставки ЦБ, волатильности курсов валют и резкого роста цен.

«Это один из вариантов промо, в рамках которого ретейлер берёт на себя расходы по обслуживанию кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик — один из способов сдерживания розничных цен», — пояснил представитель сети «М.Видео».

Ранее сообщалось, что цена на крупную бытовую технику в России выросла на 50%.