85 лет на рынке. Как Бийскому рыбозаводу удалось пережить перестройку и экономические кризисы

Сейчас предприятие крепко стоит на ногах – за год здесь перерабатывают более 1000 тонн рыбы, а прайс насчитывает более 140 наименований продукции

20 января 2023, 08:01, Ирина Киселева

Генеральный директор Бийского рыбозавода Иван Фокин / Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

85-летний юбилей 20 января отмечает одно из старейших предприятий Алтайского края – Бийский рыбозавод. За эти годы он пережил переезд, несколько тяжёлых экономических кризисов и побывал на грани банкротства. Но несмотря ни на что его руководству удалось остаться верным традициям и сохранить высокое качество: в производстве принципиально не используют искусственные консерванты и красители.

Сегодня ООО "Бийский рыбозавод" – это стабильное и современное предприятие, выпускающее более 140 наименований продукции, которую знают и любят во всём крае. А впереди большие планы – здесь хотят обустроить свои бассейны, чтобы выращивать осетровых в промышленных масштабах

История завода

История Бийского рыбозавода началась в 1938 году. Он был построен в заречной части города на улице Красногвардейской. Предприятие входило в состав Алтайкрайтреста наркомата рыбной промышленности. Основным видом деятельности завода была переработка речной рыбы, которую добывали на озёрах Алтая и в реках Обь, Бия, Катунь.

Не прерывался промысел и зимой. Как рассказывали старожилы завода, только в горном озере Джулукуль за один такой рейд с помощью конной и тракторной тяги добывали до шести тонн хариуса, османа, щуки. Вся эта рыба шла на переработку.

В годы Великой Отечественной войны завод помогал фронту. Из Бийска в действующую армию отправляли вяленую речную рыбу.

В 1963 году предприятие вошло в состав Алтайского рыбопромышленного комбината, который был организован на базе семи рыбозаводов края. В 1968 году завод решили перенести на новое месте – в переулок Николая Липового, 2. Здесь он находится до сих пор. Началась большая стройка, как говорится, "с колёс": здания возводили сами рабочие без каких-либо проектов. Так на предприятии появились цех вялки и цех холодного копчения, аммиачный холодильник для сырья и гараж.

В 1979 году Бийский рыбозавод вышел из состава комбината и снова стал самостоятельным предприятием. Спустя несколько лет здесь начали работать и с морской рыбой. К 1985 году выпуск такой продукции в общем объёме бийского завода уже доходил до 70%. В то время как остальные рыбозаводы Алтайского края продолжали перерабатывать в основном речную рыбу.

Три экономических кризиса и большая модернизация

Большие перемены начались на заводе с приходом нового директора – Ивана Ивановича Фокина, который возглавил предприятие в 1986 году и продолжает им управлять по сегодняшний день. О нём коллеги говорят: упрямый, целеустремлённый, работящий и очень педантичный. Он с этим согласен и вспоминает историю, как в первый класс ему, пятому ребёнку в семье, пришлось идти босиком. У родителей просто не было денег, отец предложил либо хорошо учиться, либо "крутить коровам хвосты". Первый вариант Ивану показался более привлекательным: закусил губу и пошёл. Так Фокин научился справляться с любыми проблемами. А проблемы были большие.

"Когда я принял завод, многие нормы просто не соблюдались. Рыбу солили в бетонных чанах. Можете представить? Потом её вычерпывали, и она шла на реализацию. Состояние цехов меня повергло в ужас: канализация со своей функцией не справлялась, люди работали по щиколотки в ледяной воде. Отопление работало с перебоями. Это был ад. Вся территория была усеяна старыми бочками, обручами, заставлена телегами. И всё надо было убирать. А на носу уже была зима", – вспоминает директор.

Хребты сёмги горячего копчения / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У упрямого Фокина за плечами уже была успешная учёба в Бийском химико-механическом техникуме, Томском государственном университете, ответственные посты в ГК ВЛКСМ, служба в Афганистане в качестве советника по делам молодёжи. Сложить руки и сдаваться было не в его характере.

"А я себе говорил: "Слушай, ну ты прошёл Афганистан. Тебе просто послали ещё одно испытание. Неужели ты сдашься и "включишь заднюю"? Я не включил, я бился. Отработав до 17:00 в качестве директора, переодевался и снова шёл работать – уже как разнорабочий. Нас таких энтузиастов было трое: я, мой покойный старший сын Андрей и главный инженер Валерий Харченко. Всё сами убирали, орудовали кувалдами, вычищали. В результате сегодня мы имеем прекрасный завод. Дорогу осилит идущий, и я её осилил, но вместе с моей командой. Потому что одному ничего не сделать. Нужна команда единомышленников, которые тебя понимают, чувствуют и поддерживают. Тогда всё получится", – рассказывает Иван Фокин.

Даже, казалось бы, на элементарное – избавиться от бетонных чанов, наладить канализацию, отопление, привести цеха в порядок – требовалось немало сил и финансовых средств. И эта реконструкция продолжается до сих пор. Но о тех трудностях, которые были на начальном этапе, уже ничего не напоминает. Сейчас рыбу солят в блестящих нержавеющих чанах, стены и пол на производственной линии "одеты" в кафель, соль подают по солепроводу, а бытовые комнаты для сотрудников похожи на операционные. Люди работают в спецодежде и перчатках. Именно так и должно быть на производстве, отмечает директор.

При Иване Ивановиче на предприятии были построены и новые цеха. В 1997 году запустили производство пресервов. Причём, как вспоминает он сам, эту идею, как и всё новое, в те годы его коллеги воспринимали в штыки. На самом предприятии утверждали, что ничего заработать на этих баночках не получится. Но директор решил попробовать и не ошибся.

Цех холодного копчения / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2010 году построили новую сушилку, чтобы вялить рыбу. Эту идею предприимчивый руководитель подсмотрел в мараловодческом комплексе в Усть-Коксе – рога животных сушили в обычной ветровой. Появилось такое ноу-хау и на рыбозаводе: сушилки установили на контейнерах и вялить рыбу стали только так. В производственных масштабах рыбопереработки в крае это ещё не применяли.

"Восхитительный был эффект, всё делал ветер. Но на фоне санкций разразился кризис 2014 года, и пришлось всё разбирать, а контейнеры продавать", – вспоминает Иван Иванович Фокин.

Всего на предприятии их пережили три, но именно последний нанёс самый сокрушительный удар. В начале 2015 года все поставщики в одночасье потребовали вернуть деньги, наступали на горло и кредиторы.

"Своих оборотных средств не было совсем: что зарабатывали, вкладывали в завод. Пришлось продавать всё. Снёс вялку, продал большую часть контейнеров, производственные помещения, которые пустовали, все машины, и свои, и детей, заложил дом. Тогда я, правда, продал всё, что можно, но завод сохранил. И мы начали с нуля", – рассказывает о трудностях руководитель.

Телефонный справочник 1989 года выпуска / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

То, что завод удалось сохранить несмотря ни на что, Фокин считает самой большой гордостью и главным достижением в жизни. До сих пор на столе директора лежит старенький телефонный справочник 1989 года с номерами работников аппарата краевого кооперативного объединения рыбного хозяйства и подведомственных предприятий. Иван Иванович с любовью перелистывает пожелтевшие страницы и говорит, что здесь телефоны 12 заводов. Выжили только два – в Камне-на-Оби и в Бийске.

Удалось это сделать благодаря тому, что Фокин работал честно и ответственно. Все свои обязательства перед поставщиками и банками директор выполнил, со всеми рассчитались, даже по договорам, где сроки уже вышли.

"У нас до сих пор хорошие отношения с предприятиями, которые поверили нам, и в 2015 году мы с ними полностью рассчитались. Мы сохранили своё имя и репутацию. Поэтому нам по-прежнему дают под реализацию рыбу. Потому что знают, что Бийский рыбозавод рассчитается. Что там тот же директор, который был должен, но долг отдал до копеечки. И завод работает и развивается. Он не свалился мне на голову от папы-олигарха. Всё выстрадано. Я изначально говорил, это мой ребёнок и я буду с ним нянчиться, пока жив", – говорит директор.

Главный технолог Николай Сотник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Миссия предприятия – кормить людей качественным продуктом

Сейчас Бийский рыбозавод крепко стоит на ногах. За год здесь перерабатывают более 1000 тонн рыбы. На предприятии работают 80 человек и кадры здесь высококвалифицированные. За качество продукции и расширение линек производства на заводе более 30 лет отвечает главный технолог Николай Сотник.

За его плечами обучение в Белгород-Днестровском морском рыбопромышленном техникуме, Московском финансово-экономическом институте, работа у берегов Южной Африки и на Канарских островах. По распределению молодой специалист в 1985 году, как и Иван Фокин, попал на Бийский рыбозавод. Так здесь и остался.

Николай Николаевич вспоминает, что до 1992 года бригады рыбаков добывали сырьё на судах в алтайский озёрах Большой и Малый Уткуль, на Оби и озёрах в Монголии. Но из-за перестройки всё приостановили. Государство перестало финансировать это направление, а содержать катера за свой счёт заводу было не под силу.

Но от переработки речной рыбы на заводе не отказались. Сейчас её сами не добывают, но закупают в Ямало-Ненецком автономном округе и в Тюмени. Как утверждает Николай Сотник, эта рыба хорошего качества и паразитов в ней меньше. Кроме того, выловленное в северных регионах сырьё благодаря погодным условиям до момента заморозки можно хранить 3-4 часа. В Алтайском крае соблюсти эти требования нереально, говорит технолог. Кроме речной рыбы перерабатывают на заводе и морскую.

"Мы перерабатываем речную рыбу, такую как язь, плотва, лещ, сырок, пелядь, окунь, щука. Но львиная доля всё же приходится на морскую: скумбрию, сельдь, горбушу, кету, мойву, сардину, кильку, салаку. Традиционно большим спросом пользуются малосольная сельдь, скумбрия холодного копчения и пряного посола, красная рыба", – отмечает технолог.















































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Цех горячего копчения, продукция которого уже стала визитной карточкой предприятия, открыли в 2020 году. Голову и хребты сёмги, морского окуня, терпуга, скумбрию с сыром, лещей, язей пластами – всё это готовят здесь в коптильных печах. В них предварительно посоленная рыба варится, сушится и коптится. На производстве отмечают, что эта продукция требует повышенного внимания, потому что сроки её реализации очень маленькие – в пределах 10 дней. Но именно это и есть гарантия для покупателя, что продукт действительно натуральный.

"Здесь нет никаких красителей и консервантов. Для копчения используем только дрова и опилки яблони, груши, осины. За раз загружаем до 50 килограммов сырья, а через четыре часа получаем уже качественную готовую продукцию. Если такая рыба хранится дольше, значит, туда что-то добавили. Планируем начать коптить креветки, мидии и морской коктейль", – рассказывает мастер цеха горячего копчения Евгений Розенков.

Продукция холодного копчения готовится значительно дольше: один цикл длится от 20 до 28 часов в зависимости от влажности воздуха. За сезон тут делают от 70 до 90 наименований продукции. Завод постоянно модернизируется. Совсем недавно в цехе переделали коптильные камеры, оборудовали их дымогенераторами, чтобы летом охлаждать помещение и поддерживать нужную температуру. А она даже летом не должна превышать 19 градусов. Но коптят здесь по-прежнему "дедовским методом" с помощью опилок и дров, подчёркивает главный технолог Николай Сотник.

"Никаких добавок и усилителей вкуса мы не используем. Это позволило бы сократить расходы и оптимизировать процесс производства. Но для нас это не главное. Я хочу, чтобы мы продолжали кормить людей натуральным продуктом. И это так и будет, по крайней мере, пока я здесь работаю. Это мой принцип. Наш клиент – это не какой-то избранный, кто может потратить 100 тысяч на чёрную икру, наш клиент – это жители города и края. И вся наша работа – для этих людей", – говорит Иван Иванович.

Продукцию, которая поступает из цеха холодного копчения, фасуют сотрудники цеха переработки. За один день на склад отправляют более 500 килограммов скумбрии, по 150 кг сардины иваси и сельди.

Производство пресервов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Что производят на заводе?

Более 25 лет изготавливают на Бийском рыбозаводе различные пресервы. Только их сегодня представлено более 40 видов. С 2012 года в цехе пресервов делают и салаты из морской капусты. Тоже есть из чего выбрать – более 25 наименований.

На участке пресервов под руководством бригадира Елены Маскаевой трудятся девять человек. Один день женщины чистят уже солёную рыбу и режут филе на кусочки. На следующий – занимаются её укладкой по баночкам и заливкой.

Глаз у каждой уже настолько намётан, что нужный объём рыбы могут определить без весов. Но регламент строго обязывает взвешивать каждую баночку и её содержимое. По мнению технолога Андрея Казакова, это производство самое сложное.

"Мы не работаем с полуфабрикатами. Рыбу солим сами, чистим, идёт глубокая переработка. В производстве отсутствуют усилители вкуса и консерванты, добавляем только натуральные специи. Здесь много контрольных точек и каждая имеет большое значение. Ошибёшься на одной из них – всю партию отправят на списание. Пересоленную рыбу есть клиент не будет, недосоленная начнёт пропадать", – объясняет технолог.















































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Перед тем как отправить рыбу в цеха, проводится её анализ. На заводе есть лаборатория, которая обязательно проверяет продукцию на соль и влажность. Например, для копчёной и вяленой рыбы влажность не должна превышать 65%, иначе сроки хранения будут значительно короче и это сказывается на вкусовых качествах. Проверяют продукцию и на наличие тяжёлых металлов, паразитов, проводят микробиологические исследования. Для этого образцы регулярно сдают в аккредитованные лаборатории.

Полный прайс Бийского рыбозавода насчитывает более 140 наименований продукции: пресервы, салаты, копчёная, солёная, вяленая рыба, рыбная кулинария, пивные наборы. От разнообразия разбегаются глаза. Как отмечает начальник отдела продаж Алёна Докучаева, продукцию знают и любят по всему Алтайскому краю. Завод работает как с крупными ретейлерами, такими как "Мария-Ра", "Аникс", "Форне", ООО ВПКФ "Димитрий", так и мелкими розничными магазинами. Действует при заводе и собственная торговая точка – магазин "Рыбка".

Вообще сегодня завод практически стал семейным бизнесом. Этим магазином руководит внук Ивана Ивановича – Фокин Иван Андреевич. Пост председателя совета директоров занимает младший сын директора – Алексей Иванович Фокин. Старший сын Андрей тоже работал на заводе, но в 1994 году он погиб. Его супруга Оксана Георгиевна Фокина отвечает за бухгалтерию и аудит.

Магазин завода "Рыбка" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Планы по рыборазведению

Всё, что уже удалось достичь заводу, директор считает общей заслугой коллектива. Сейчас Ивану Ивановичу 71 год. Он рассказывает, что бывало тяжело, мужчина перенёс несколько операций и даже порывался уйти. Но каждый раз останавливался, ведь так ещё много нужно сделать, говорит директор. Уже несколько лет Фокин вынашивает одну мечту: выращивать осетровые породы рыб на территории завода.

Для этого необходимо обустроить установки закрытого водоснабжения. Купить такие УЗВ предприятие сможет, но себестоимость затрат на корма слишком высока. Без их субсидирования государством производство осетровых и форелевых пород рыб малорентабельно – заводу просто не справиться. Но если эта мечта осуществится, жители Алтайского края смогут получить качественную продукцию, которая будет значительно дешевле, чем та, что доставляют с Дальнего Востока.

"Чтобы выкормить товарную рыбу от икринки, должно пройти пять лет. На откормку одного килограмма осетра нужно затратить порядка 600 рублей. Кроме того, осётр теплолюбивый и потребуется обогрев воды и система водоочистки. А всё это дополнительные затраты. Наша экономика не выдержит без государственной поддержки. Я пытался её добиться, но пока ответ один: денег нет. Но и вылавливать рыбу до бесконечности нельзя. Поэтому я место под это держу. Это моя мечта. Как только она осуществится, тогда можно и второй раз уйти на пенсию", – говорит Иван Фокин.



































Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бийский рыбозавод

Алтайский край, г. Бийск,

пер. Н. Липового, 2.

тел. 8(3854)44-89-32, (3854) 44-91-45

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