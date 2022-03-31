С 1 апреля в России вводится мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов
Это коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей
31 марта 2022, 18:06
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин с 1 апреля ввел мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом сообщает РИА Новости.
«С завтрашнего дня правительство вводит мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Он будет действовать полгода. И коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей», — сказал Мишустин.
Премьер подчеркнул, что мораторий поможет должникам справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, наладить свои дела и найти источники дохода.
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