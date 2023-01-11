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С 13 января ЦБ возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке

Операции будут проводить на Мосбирже с юанем и рублём

11 января 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

C 13 января Центробанк возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Об этом сообщает регулятор в официальном Telegram-канале.

Подчёркивается, что изменение вступит в силу 13 января в рамках реализации механизма бюджетного правила Минфина. ЦБ отмечает, что операции будут проводить в валютной секции Мосбиржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчётов «завтра» (CNYRUB_TOM).

ЦБ добавил, что планирует покупать и продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца. Это, по мнению ЦБ, позволит снизить влияние операций на динамику курса валют. 

Напомним, Минфин анонсировал, что направит на продажу с 13 января по 6 февраля валюту на 54,5 миллиарда рублей, ежедневный объём продажи составит 3,2 миллиарда рублей.

Комментарии 2

  • Олег в валютном коридоре * За волатильностью следя * То радуется то жалеет * Что у него валюты нет
    11 января, Гость   Ответить
  • Очередная ничего не дающая для экономики РФ, а только для мировых финансовых спекулянтов афера очередные сверхдоходы врагам.
    11 января, Гость   Ответить
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