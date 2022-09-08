С правительства Республики Алтай взыскали 780 млн рублей за «передачу электричества»

Компания «Россети Сибирь» взыскала с правительства Республики Алтай 781,9 млн рублей, пишет «Коммерсант».

«Арбитражный суд Республики Алтай удовлетворил требования о взыскании с Минфина региона 781,9 млн руб. за счёт казны республики. Эта сумма — недополученные доходы компании, связанные с транзитом электроэнергии из Алтайского края по сетям „Алтайэнерго“ (филиал ПАО „Россети Сибирь“) для электроснабжения потребителей на территории Республики Алтай», — отмечает издание.

Как уточняется, до 2016 года транзит электроэнергии оплачивали жители региона, но после эти расходы исключили из тарифов.

Заявление к республиканскому Минфину «Россети Сибирь» подали в марте 2021 года, причём тогда предъявленная к взысканию сумма составляла 912,2 млн рублей.