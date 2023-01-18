Сбер начал работать в Крыму

Банк не открывался на полуострове в прошлые годы из-за риска попасть под санкции

18 января 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Сбербанк сформировал команду в Крыму и начал работать на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас банк уже установил первые свои банкоматы – в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всём полуострове. Также в течение 2023 года будут открываться офисы банка, а первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии.

Напомним, что Сбер работал на территории полуострова во время его нахождения на Украине через дочернюю компанию, однако свернул все операции в 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ – из-за введённых против Москвы санкций США и Европы. В 2017 году глава банка Герман Греф заявил, что открытие офиса в Крыму – "это вопрос всей финансовой системы страны", а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет.

После начала спецоперации Сбер попал под санкции, как и другие крупные российские банки. На этом фоне президент России Владимир Путин попросил финансовые организации начать свою работу на полуострове.