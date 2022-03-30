Сбербанк «обнулил» одобренные до 1 марта ипотеки

Сбербанк аннулирует 31 марта ипотечные заявки, которые были одобрены до 1 марта. Как рассказали в пресс-службе банка, клиентам придётся подать повторную заявку и получить новое решение финансовой организации.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что некоторые клиенты Сбербанка пожаловались на отмены уже одобренных ипотечных сделок. По данным издания, многим клиентам звонили менеджеры и отменяли заявки. Обнулены в одностороннем порядке и некоторые уже одобренные кредиты, в основном по ставке 9,8% годовых. При этом на сайте и в соцсетях «Сбера» сообщений об этом не было.

«В период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредиты на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка», — рассказали в пресс-службе организации.

А также добавили, что с 1 марта банк изменил ставки по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, повысив их до 18,6%.

«Ъ» отметил, что после повышения ключевой ставки ЦБ до 20% на фоне ситуации на Украине президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах на прежнем уровне, однако вопрос уже одобренных, но не выданных кредитов в нём не конкретизировался.