Сеть DNS подняла цены в магазинах на 30%

Торговая сеть DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%. Об этом в своём Telegram-канале написал директор DNS Дмитрий Алексеев.

“Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста”, — сообщил бизнесмен.

По его словам, на фоне введения технологических санкции пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Алексеев заявил, что ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно.