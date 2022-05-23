СМИ: «Аэрофлот» скоро может начать разбирать самолеты на запчасти

Из-за дефицита деталей «Аэрофлот» через три месяца может начать разбирать некоторые самолёты на запчасти, сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки экспертов.

По данным агентства, большинство более чем из 350 самолётов компании — это модели Boeing и Airbus.

«Перевозчик сталкивается с надвигающимся дефицитом деталей. Специалисты оценивают запасы авиакомпании в три месяца, после чего может начаться разбор самолётов на запчасти», — пишет издание (цитата по ТАСС).

В апреле Министерство торговли США ввело экспортные санкции против трёх российских авиакомпаний — «Аэрофлота», Utair и Azur Air.