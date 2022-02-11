Среднемесячная зарплата выросла в Алтайском крае

Среднемесячная зарплата в Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2021 года выросла на 467 рублей. Как сообщает «Банкфакс» со ссылкой на данные Алтайкрайстата, в ноябре средняя начисленная зарплата в регионе выросла до 33 388 рублей, тогда как в октябре она была на уровне 32 921 рубля.

Показатель вырос на 1,4% по сравнению с предшествующим периодом. В годовом выражении зафиксирован рост на 12,5%.

При этом реальная заработная плата относительно результатов по итогам 10 месяцев в ноябре увеличилась всего на 0,4 п. п. Тот же показатель год к году вырос на 2,7%. При этом стоит отметить, что в период с августа по сентябрь 2021 года реальные доходы в Алтайском крае снижались в среднем на 2% в месяц.