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Средняя зарплата в Алтайском крае наконец-то превысила 40 тысяч рублей

В соседней Республике Алтай этот показатель выше почти на 2 тысячи рублей

29 декабря 2022, 13:42, ИА Амител

В Алтайском крае средняя зарплата превысила 40 тысяч рублей, сообщает Алтайкрайстат со ссылкой на данные за октябрь 2022 года.

«Среднемесячная начисленная заработная плата — 40 319 рублей. Прирост в 20,8% к соответствующему периоду предыдущего года: в октябре 2021 года средняя зарплата составила 32 921 рубль», — отмечает ведомство.

В Республике Алтай средняя зарплата в октябре составила 42 094 рубля, а в октябре 2021 года — 36 665.

Комментарии 49

  • Фантастика! С какого потолка снято?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Это с учетом 13-ой зарплаты и новогодней премии Топ-менеджеров, включая чиновничью верхушку?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Средняя зарплата в Алтайском крае наконец-то превысила 40 тысяч рублей --- А у врачей зарплата 200 % от средней по региону. 80 тыс в месяц для края хорошая зарплата. А их все равно не хватает? Может с Мед.университетом что-то не так?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А там ещё мертвые вдоль дорог стоят, с косами... и тишина...!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • БРЕХНЯ!!!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • И средняя температура по больнице тоже нормальная.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Это если работать без выходных и по 12 часов,то конечно будет 40000. В Алтайском крае самая низкая зарплата (((
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Это средняя зарплата чинуш из администрации, что ли?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Чуть с дивана не упал-я скоро буду 27т.р. получать.Я настолько крут что в долг больше не даю.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Врут, как дышат.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, средняя зарплата чинуш из администрации --- Вы не угадали, там средняя повыше будет.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • сумма сильно занижена. Если учесть серые зарплаты, все пособия, все неучтенные заработки(аренда недвижимости, например), то доход на одного взрослого раза в полтора больше получится. Вечным нытикам - ИДИТЕ РАБОТАТЬ, вам никто не должен
    29 декабря, Гость   Ответить
  • 40 штук - это прямо сильно) и тут разговоры про эту цифру) ну вы хоть постеснялись бы.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, если тебе, маменькиному сынульке, недвижимость нахаляву досталась, что тебе есть где жить и еще и сдавать, то ты вообще права рот разевать не имеешь, ты халявщик. И пристроила тебя мамулька или папулька на жирненькое место, где ты сидишь, типо работаешь, а в реале ничего не делаешь и за это приличные суммы получаешь. А большинство людей горбатятся, чтобы иметь возможность платить ту же ипотеку, про сдачу в аренду даже речи не идет. Но тебе, жирному приспособленцу, этого никогда не понять.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Весь год 20000 и ни какой 13. Достали со своими фантазиями.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, +15 руб?Зачётно лизнуло,причмокнуть не забудь ?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вечным нытикам - ИДИТЕ РАБОТАТЬ, вам никто не должен --- Опять едросовец отметился.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Опять едросовец отметился. === Да он постоянно пакостит тут. Хотя для них и придумали нормы поведения, в том числе в неадекватном состоянии не писать)))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А на картинке 45 000 пятитысячными купюрами)))
    29 декабря, Гость   Ответить
  • С какого перепугу сорок тысяч? Не давно прошла информация, что в Алтайском крае резко, чуть не в два раза, выросло поголовье миллионеров и миллиардеров. Вот эти редиски, как можно в трудное время разбогатеть, только не праведным путем, испортили правдивую статистику.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, если тебе, маменькиному сынульке, недвижимость нахаляву досталась, что тебе есть где жить и еще и сдавать, то ты вообще права рот разевать не имеешь, ты халявщик. ****** Тебе и всем таким же …сосам: никто никогда никому просто за так денег не давал. Это всегда заработанные деньги. Причём неважно - благодаря семейным связям или это просто рыночные отношения. Вот нищебродам всегда есть оправдания: мы то типа простые, а все они богатые, но никчемные - им папа с мамой деньги дали, им в лотерею повезло, у них лицо поумнее, они клад нашли… Да можно миллион причин сюда приложить) но факт есть факт - есть люди, а есть … такие как ты. С угнетенным эго, и с подавленной психикой.. Что-ж, это твоя участь)
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Ложь наглая жуткая преступно квалифицированная.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А можно пофамильно,у кого она повысилась.Чтобы у меня такая зарплата стала,мне еще лет 30 ждать нужно
    29 декабря, Гость   Ответить
  • ИДИТЕ РАБОТАТЬ, вам никто не должен---Государство вам ничего не должно???
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Хахаха! А что слабо было сказать не 40000р. а 80000. Всё равно это ложь от статистики.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Бред. Я водитель троллейбуса,ну да я получаю по 50-70т. Ну это если в выходные работать пять один. А так три на три зп у меня около 30т.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, походу ты с чинуша!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Причём неважно - благодаря семейным связям или это просто рыночные отношения ---- Это очень важно. В 1917 это объяснили. И сейчас периодически некоторым объясняют. Государство пока все контролирует, но пузырь может лопнуть. А врачей на 80 тысяч в месяц не хватает может потому, что им подняли зарплату за счет сокращения штатов. Их стало меньше, но они стали богаче. Но больным от этого не стало лучше
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, нахер пошел,в таком случае и народ проходимцам ничего не должен,всем прощаю свои задолженности,терпите....!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Ну да ,всегда читаю про такие зарплаты и думаю ,где такие дают?работаю без выходных зп 16000
    30 декабря, Гость   Ответить
  • работаю без выходных зп 16000------- вы не работаете. вы урабатываетесь
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Перед Новым Годом от читаться надо. А бумага всё стерпит. А народ что он потерпит. У нас плохая экономика плюс не чего не стоящий рубль.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Если считать заработок по двум или даже трём местам работы, то может быть. Только это рабство. У чиновника общая сумма заработка по одному месту работы как о меня по пяти и ещё не дотягевает процентов на 60 до его заработка.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну понятно. Ты один работаешь и бабушкину квартиру в аренду сдаёшь. Круто! А ещё пособие на детей, наверное
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Мутная схема подсчёта Росстата. У чиновников 100 у работяг 15-25 вот посреднему 40 у нас и пенсии так считают.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, куда идти работать не подскажите где можно 40 заработать.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, за сколько можно здать квартиру тем более если она после бабушки,я например здаю пустая ни кому не нужна надо мебель, за 2 года здачи сломали стиральную,холодильник,порвали ленолиум мебель двигали разбили стеклопакет оборвали обои и ещё кое что по мелочи бросили ключ в почтовый ящик и свалили,ну и какой смысл задавать.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а у государства никто и не просит но почему то в Москве на тех же работах зарплата в 2-3 раза больше как это понимать.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, а вы сами себя не спрашивали - а на сколько я работаю? Вот вы, написавшие про неустраивающую их зарплату - вы что можете? Что умеете? Какое у вас образование? Не, ну понятно, что не Оксфорд, но хотя бы Полутехнический? Ну хотя бы Пед есть?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, за сколько можно здать квартиру тем более если она после бабушки,я например здаю пустая ни кому не нужна надо мебель, за 2 года здачи сломали стиральную,холодильник,порвали ленолиум мебель двигали разбили стеклопакет оборвали обои и ещё кое что по мелочи бросили ключ в почтовый ящик и свалили,ну и какой смысл задавать. ********** Просто кровь из глаз при прочтении. Вам нельзя в интернет выходить.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Ну хотя бы Пед есть? --- АлтГУ Эконом
    30 декабря, Гость   Ответить
  • но почему то в Москве на тех же работах зарплата в 2-3 раза больше как это ****** А у вас совсем нет понимания, что такое рынок труда? А вообще - вы разорвите себе сознание следующими вопросами - а че Мерс дороже КИА, или почему обычные джинсы за 2 тысячи с китайки, ну ведь такие же, но с другим лейблом, стоят 40 косарей. А че вон та мадама согласна на мохито из простигоспади, а вон та мадама пьёт только Моэт и Шандон за червонец. Ну вот как вам объяснить)))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Цитата: "Интересно, а вы сами себя не спрашивали - а на сколько я работаю? ". Ответ: Это удел людей с завышенной самооценкой.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Я тут прикинул стоимость моей работы по рыночным ценам. Оказалось зарплату мне платят больше. Ну я и притих.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • - АлтГУ Эконом **** Нет, ну это на региональном уровне норм. На Экономе и преподаватели достойные были. Ну, лет 20-30 назад, сейчас не знаю. Ок, по теме: ваше образование даёт вам самые широкие возможности- вы не зависите от отраслевого фактора: эконом это тот же юрфак, можно работать хоть кем.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Это удел людей с завышенной самооценкой ***** А не стану с вами спорить. Пускай так. Деньги просто так в руки если и попадают дуракам - то очень не надолго. Любой чел в Барнауле, кто может про себя сказать «я богатый» в той или иной мере заслуживает это право. Я знаю ограниченный круг лиц в городе. Ко многим скептично отношусь. Но сказать, что деньги им на голову упали - не могу. Люди свои доходы заработали. Пускай разными способами, но именно заработали.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это тот же юрфак, можно работать хоть кем --- Не тут то было! Сунулся в адвакатуру, так там говорят обязательно нужен диплом именно юриста, хотя я ГМУ заканчивал, всю юриспруденцию изучали и, при поступлении меня заверяли, что после ГМУ можно и в полиции (тогда еще милиции) и в прокуратуре и адвакатуре и т.д. и т.п. можно служить / работать. Вот такая петрушка, блин)
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, но именно заработали === Соглашусь, но первоначальный капитал им либо от родителей достался либо криминальным путем заработан, не так ли?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Это цифра не для Барнаула , а отчёт перед Москвой
    30 декабря, Гость   Ответить
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