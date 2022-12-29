Средняя зарплата в Алтайском крае наконец-то превысила 40 тысяч рублей

В соседней Республике Алтай этот показатель выше почти на 2 тысячи рублей

29 декабря 2022, 13:42, ИА Амител

В Алтайском крае средняя зарплата превысила 40 тысяч рублей, сообщает Алтайкрайстат со ссылкой на данные за октябрь 2022 года.

«Среднемесячная начисленная заработная плата — 40 319 рублей. Прирост в 20,8% к соответствующему периоду предыдущего года: в октябре 2021 года средняя зарплата составила 32 921 рубль», — отмечает ведомство.

В Республике Алтай средняя зарплата в октябре составила 42 094 рубля, а в октябре 2021 года — 36 665.