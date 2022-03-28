Серьезного роста цен на куриные яйца из-за санкций в российских магазинах быть не должно. Так считает директор крупной алтайской птицефабрики «Комсомольская» Станислав Савкин. Руководитель признает, что себестоимость его продукта станет дороже из-за санкций: около трети производства завязано на импорте. Но у торговых сетей есть возможность сгладить ситуацию и не «взвинчивать» ценники, уверен предприниматель.

Савкин рассказал amic.ru, без каких иностранных компонентов не обойтись российским птицефабрикам, как предприятие будет работать в условиях санкций и стоит ли нам ждать «девяток» яиц на полках магазинов.

«Пасхи и Нового года больше нет»

Яйца, в отличие от многих других продуктов, за последний месяц практически не подорожали. Например, в Алтайском крае средняя цена за десяток (по данным Алтайкрайстата) выросла всего на 1,96 рубля — это 2,6%. По данным на 18 марта, в среднем десять яиц обходятся алтайскому потребителю в 76,32 рубля.

Но это лишь те цены, которые мы видим в магазинах. Отпускная стоимость, по которой ритейлеры покупают яйца у российских производителей, выросла на 25%, пишет «Ъ». В течение месяцы эксперты ждут дальнейшего роста до 40%.

Производство яиц действительно дорожает, подтвердил Станислав Савкин. Птицефабрика «Комсомольская» производит 1,3 млн яиц в день и поставляет товар в крупные федеральные сети в Сибири и на Урале. Добиться таких объемов компания смогла благодаря автоматизации и роботизации всех процессов. Около 30% из них завязаны на импорте, подсчитал директор. По его словам, ситуация начала ухудшаться еще до введения санкций — с конца прошлого года.

«Конечно, производители столкнутся со сложностями. Я лично, столкнулся еще в декабре 2021 года, когда стоимость упаковки выросла на 20-25%. Санкции стали, скорее, катализатором всего происходящего. Уже сейчас себестоимость яйца достаточно серьезная», — пояснил руководитель.

Но подобные сложности вовсе не означают, что цены будут сильно расти и на полках магазинов, отмечает Савкин. По его словам, у ритейлеров есть возможность не задирать ценники на жизненно необходимые продукты, а зарабатывать на других позициях. Даже накануне Пасхи стоимость яиц в магазинах особо не изменилась, подчеркнул директор птицефабрики. Хотя многие привыкли, что в этот период продукция заметно дорожает. Савкин объяснил: производители уже давно не диктуют магазинам цены. Всё определяется на торгах.

«Яйца, по моему мнению, наверное, в четверку самых важных продуктов входят. Это раньше у нас, производителей, было два главных праздника — Пасха и Новый год. Ажиотаж на яйца был большой, поэтому и цену мы, и магазины поднимали накануне торжества. Зарабатывали в эти периоды неплохо, но зато потом цена откатывалась и мы проседали. Сейчас всё это выровнялось, ритейлеры сменили подход. Они не пытаются до последней копейки с каждого товара получить, а заботятся об общей маржинальности. Наше яйцо они, например, вообще без наценки могут выставить на полку или даже дешевле. Зато человек ради выгоды придет в магазин, а заодно и накупит еще чего-нибудь. Нового года и Пасхи для нас больше нет. Всё выровнялось и дикого роста я сейчас не вижу», — рассказал Станислав Савкин.

Директор птицефабрики признает, что сам хотел бы продавать свою продукцию дороже, но законы рынка не позволяют этого сделать.

«У меня всего 25 дней есть, чтобы реализовать товар, иначе потом его сдавать на переработку придется. Рынок сам диктует нам условия», — объяснил Савкин.

Вот и торговые сети, по его словам, скорее всего, последуют законам рынка и удержат цены.

«Точно я не могу сказать, вырастет ли цена. Скажу „нет“ — обману. Скажу „да“ — тоже обману. Здесь все зависит от стратегий сетевого ритейла. Но я убежден, что все будет нормально. Потому что у них, у нас и у власти сейчас одна общая стратегия — накормить людей», — пояснил руководитель.

Санкции? Ничего сверхъестественного

По словам Савкина, ничего катастрофического в введенных против России санкций для своего предприятия он не видит, но работать действительно станет сложнее.

«Картон у нас весь отечественный, а вот краски используем голландские и швейцарские. В России таких ярких и качественных материалов просто не производят», — отметил предприниматель.

Самая непростая ситуация сложилась с грузоперевозками. По словам директора «Комсомольской», транспортные компании сильно повысили цены за свои услуги, из-за чего логистические цепочки нарушились. Теперь предприятие ищет новых перевозчиков, чтобы не затягивать и не нарушать сроки поставок. Но собственник птицефабрики («Алейскзернопродукт») решил проблему радикально: вскоре компания закупит собственные грузовики.

Со всем остальным справиться проще, отметил Савкин. Например, с вакцинами для куриц, 90% из которых — импортные. Но руководство «Комсомольской» вовремя сориентировалось и заранее сформировало на предприятии необходимый запас до июля. А в алтайском и федеральном Минсельхозе компанию заверили, что и потом все будет хорошо: проблему с поставкой решат, поскольку вакцины под санкции не попадают.

Тем более, что способы обойти ограничения ищет не только российский, но и зарубежный бизнес, отмечает Савкин. По его словам, практически по всем нюансам птицефабрика уже договорилась с западными партнерами.

«Как только пошла эта волна, я сразу со всеми своими поставщиками переговорил. Меня успокоили. Они ведь тоже не хотят разрывать с нами сотрудничество, им это неинтересно. Бизнес есть бизнес. Где-то будет подороже, где-то поставка будет идти дольше. Но работа продолжится. Я как руководитель просчитываю ситуацию на полгода вперед. И ничего ужасного сейчас не вижу, чтобы паниковать и, тем более, закрываться», — объяснил директор птицефабрики.

Несушек хватит не только «Комсомольской», но и все остальным российским предприятиям, считает Савкин. По его словам, цыплят птицефабрика закупает в Свердловской области. Там заверили, что отрасль обеспечена ресурсами на пять лет вперед.

«Девяток» яиц не «прокатит»

В октябре 2021 года, когда продукты тоже сильно дорожали, amic.ru рассказывал про «шринкфляцию». Так называется способ, которым маркетологи и производители пытаются скрыть подорожание своего товара. Они немного уменьшают объем упаковки, чтобы изменение цены выглядело не таким пугающим.

Некоторые производители яиц еще несколько лет назад пытались приучить потребителей к «девятку» яиц, но ничего не получилось. Не выйдет и сейчас, уверен Савкин.

«Я все-таки придерживаюсь позиции, что человека нужно накормить, а не обмануть. Пускай кто-нибудь другой этим занимается. Я все же верю в устойчивость. Мы все привыкли к десяти яйцам в упаковке. Тем более, торговые сети всегда мониторят потребности людей. И мы вместе с ними обсуждаем, стоит ли экспериментировать. Пока ни три, ни четыре, ни пять, ни девять яиц в упаковке людям не понравятся», — рассказал директор птицефабрики.

Предприниматель считает, что вместо таких «хитростей» лучше развивать само производство. По его словам, санкции не отменяют никаких планов птицефабрики по модернизации. Савкин убежден, что это и есть лучший ответ кризису — развиваться и оптимизировать производство. Так, в 2016 году на «Комсомольской» работало 640 человек. С тех пор сотрудников стало меньше почти в два раза, а производственные мощности увеличились на 40%.

«Мы строим у себя 10-ярусные птичники. Такого в России нет. Чтобы вам было понятнее, это как если бы люди жили в 100-этажном доме. Такие технологии — это космос вообще. Сейчас думаем уже о 15-ярусных птичниках. Все это позволяет наращивать объемы и становиться более крупным игроком на рынке. Изменения тем и хороши, что в эти моменты ты по-другому начинаешь смотреть на вещи. Трудности будут, но мы готовы над ними работать», — заключил директор.