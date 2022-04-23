«Тинькофф» сменит название в 2022 году

«Тинькофф» проведёт ребрендинг и сменит название в этом году, так как банк перерос первоначальный смысл «именного» бренда, заявили в компании.

Отмечается, что к этому шагу готовились давно, а «последние события сделали это решение ещё более актуальным».

«„Тинькофф“ уже давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда: сегодня „Тинькофф“ — это второй крупнейший частный банк страны по числу активных розничных клиентов, бизнес „Тинькофф“ много лет успешно управляется командой российских менеджеров, банком владеют десятки тысяч инвесторов в России и за рубежом», — говорится в сообщении.

Каким будет новый бренд, в компании пока не уточняют. В заключении банк пожелал Олегу Тинькову удачи и скорейшего выздоровления.

В 2020 году Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка после того, как сообщил о найденной у него лейкемии. В начале 2021-го бизнесмен также перестал быть контролирующим акционером компании. С началом спецоперации РФ на Украине Тиньков неоднократно осуждал её, что негативно отразилось на репутации кредитной организации среди некоторых клиентов.