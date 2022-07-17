Турки скупили хлопок. Барнаульский меланжевый комбинат может встать из-за нехватки сырья

Союзлегпом обратился за поддержкой к главе Минпромторга Денису Мантурову из-за проблем российских текстильщиков, которые рискуют оказаться без хлопкового сырья уже в этом году. А это грозит остановкой предприятий, пишет 1000inf.ru.

Письмо министру Мантурову

Отраслевой союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности сообщает министру, что турецкие и иранские компании скупают хлопок в станах СНГ. До поставок сырья нового урожая осталось три месяца, но предложений из прошлого урожая уже нет, тревожится Союзлегпром.

В России осталось порядка десятка текстильных предприятий, среди которых значится АО БМК «Меланжист Алтая» (подпись гендиректора барнаульского комбината Людмилы Осиповой тоже есть под этим письмом министру Мантурову). О них, и о нашем комбинате, и идет речь в письме в Минпромторг.

Письмо Союзлегпрома в Минпромторг. Фото: 1000inf.ru

Что просят текстильщики

Чтобы поддержать на плаву наших ткачей до нового урожая, отраслевой союз просит Дениса Мантурова открыть госрезерв и выделить оттуда 1000-1500 тонн хлопка. Это поможет избежать потерь от остановки комбинатов и отправки работников в вынужденные отпуска.

Комментарий «Меланжиста Алтая»

В «Меланжисте Алтая» ситуацию с дефицитом хлопка прокомментировали нашим коллегам из барнаульской редакции радиостанции «Бизнес FM».

Сейчас обычная ситуация для рынка, считают на предприятии. До нового урожая в Средней Азии осталось очень мало сырья, поэтому дефицит хлопка, действительно, есть. В конце сентября-октябре, когда начнут собирать новый урожай, сырец будут сдавать на хлопкозаводы, на рынке снова появится хлопок в нужном количестве. Но сейчас ощущается нехватка сырья.

На этот дефицит, рассказали представители «Меланжиста Алтая», сказывается и эта традиционная сезонность, и разогрев рынка производителями из Средней Азии. Цены на хлопок на мировом рынке начали потихоньку снижаться в преддверии нового урожая. Но производители в среднеазиатских республиках не хотят так активно сбавлять цены, как это происходит на мировом рынке. В Средней Азии объясняют это тем, что хлопка у них на остатках нет. Его там, по словам алтайских текстильщиков, действительно, не так много, поэтом среднеазиатские производители пытаются продать сырье по старой высокой цене, «немножко создавая искусственный дефицит».

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На барнаульском предприятии, предполагая сезонность дефицита хлопка, постарались создать складской запас сырья, но не все российские текстильщики могут себе позволить создавать такие запасы. Поэтому и возникла угроза остановки ряда предприятий в стране в этом году, отсюда и родилась идея этого письма в Минпромторг. Хватит ли предприятию хлопка до нового урожая, на «Меланжисте Алтая» комментировать отказались.

Где покупать хлопок

На барнаульском комбинате не отрицают, что сейчас у российских трейдеров либо нет хлопка вообще, либо остались весьма небольшие запасы. И не известно, какого качества этот хлопок у них остался. А от его качества зависит, на производство какой ткани такой хлопок можно пускать.

В госрезерва есть хлопок, его там обновляют раз в пять лет. Поэтому Союзлегпром просит государство раскрыть этот резерв. А с нового урожая можно восполнить то, что будет выделено на поддержание российской текстильной промышленности в этом году.

В принципе, хлопок есть и в других странах. Но в нынешних условиях санкций купить сырье где-то еще кроме Средней Азии россиянам будет сложно, считают на «Меланжисте Алтая».

Крупнейшие производители этого сырья — Китай и США. Первая страна свой хлопок не продает вообще, китайцам для собственной текстильной промышленности не хватает даже собственного сырья, поэтому КНР всегда скупает хлопок на внешнем рынке. А США нам хлопок сегодня вряд ли продаст.