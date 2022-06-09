Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно указу, долю теперь будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Срок установит Совет директоров регулятора.

Отметим, что в конце февраля обязательная доля составляла 80%, а позднее, на фоне укрепления курса рубля, ее снизили до 50%. Кроме того, увеличились сроки продажи — до 120 дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.

Смягчение требований связно с тем, что слишком высокий курс рубля невыгоден для российских экспортеров и бюджета страны. Сегодня курс доллара упал ниже отметки в 58 рублей.