Увольнение персонала и закрытие. Чем грозят западные санкции алтайской промышленности

Многие промышленные предприятия Алтайского края уже в ближайшие несколько недель могут столкнуться с дефицитом оборотных средств и полной остановкой поставок комплектующих для оборудования из-за санкций западных стран. Всё это может привести к сокращению объёма производства и увольнению сотрудников. Под угрозой находятся около 47 тысяч работников крупных заводов и предприятий. Об этом 11 марта на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости региона сообщил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

Нет сырья и нет денег

Сейчас все заводы не могут получить новые сырьё и комплектующие для иностранного оборудования. Прежде всего, из-за нестабильного курса доллара, а также из-за запрета любых операций с западными компаниями. Новая логистика очень сложная и приводит к удорожанию продукции в несколько раз. Всё это оказывает огромное влияние на производство. При этом запасов сырья у предприятий региона хватит на три-четыре недели. А что делать дальше — пока неизвестно.

«Наши основные отрасли — машиностроение, химия и металлообработка, формирующие более 70% обрабатывающих отраслей промышленности. Все они зависимы от зарубежных комплектующих и сырья. Зарубежные компании приостановили договоры о поставках по причинам того, что не понимают цен и логистики. Даже отказываются от предоплаты. Картину начнём видеть через три недели, когда запасы начнут заканчиваться, и если к этому времени послаблений с контрагентами и поставщиками не будет, то ситуация будет усугубляться — будет риск снижения производства вплоть до остановок и высвобождения численности персонала», — сказал Вячеслав Химочка.

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Вернёмся в развитие на годы назад

По словам министра, сейчас на предприятиях края наблюдается дефицит сотрудников. В случае сокращения производства на первом этапе не будет массовых увольнений. Но их всё равно не избежать, поэтому на уровне правительства Алтайского края необходимо разработать меры поддержки людей, которые могут столкнуться с последствиями санкций.

Помимо санкций, серьёзное давление на отрасль оказывает ситуация в банковском секторе. Процентная ставка Банка РФ выросла до 20%. Заводам не выгодно брать кредиты, которые они потом не смогут погасить. На фоне санкций предприятия уже столкнулись с дефицитом оборотных средств. Выросли цены на металл и каучук. Так, поставщики каучука на шинное предприятие «Нортек» уже уведомили о повышении цен на сырьё на 30% с 1 апреля. Кроме того, уровень износа основных фондов алтайских предприятий составляет более 60%. Самое важное, что около 40% оборудования на заводах края — импортное. Чтобы его заменить на другое — необходимо время. По мнению Химочки, ситуация очень и очень серьёзная. На заводах опасаются, что производители оборудования, например, компания DMG, могут закрыть доступ к программному обеспечению.

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«У нас есть опасения, что основные производители металлообрабатывающего оборудования могут отозвать лицензии по своему программному обеспечению. Всё это приведёт к тому, что по технологическому развитию мы вернёмся на несколько лет назад. Мы не сможем обновлять оборудование, и станки будут просто стоять без дела», — отметил Химочка.

Как власти края будут помогать предприятиям промышленности?

В числе мер помощи предприятиям предлагается запуск новой программы фонда развития края по выдаче средств на пополнение оборотного капитала. Кроме того, правительство Алтайского края намерено упросить требования к потенциальным инвесторам для получения бюджетных субсидий. Среди других мер: власти будут субсидировать 2/3 ставки рефинансирования. У предприятий нет возможности брать кредиты под большие проценты, поэтому часть средств будет выделено из бюджета региона. Также власти намерены продлить договоры аренды земельных участков на полгода, чтобы предприятия могли завершить на них инвестпроекты.