В Алтайском крае ожидают увеличения поступлений курортного сбора из-за роста популярности Белокурихи

Из-за роста популярности Белокурихи в Алтайском крае ожидают увеличения поступлений курортного сбора. Об этом рассказал начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

В региональном правительстве отметили, что с начала эксперимента собрали уже более 133 млн рублей средств в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края.

«В настоящее время часть средств — 49% - уже направлена на развитие курортной инфраструктуры. 68 миллионов еще находится в фонде. С учетом того, что спрос на отдых в Белокурихе превышает тот, что был в предыдущие годы, планируем собрать в фонд больше, чем первоначально прогнозировали», — отметил Дешевых.

Он также добавил, что необходимо создать дорожную карту для более полного расходования средств, получаемых за счет курортного сбора.