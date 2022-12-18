В Алтайском крае подешевели гречка, сахар, масло и мука

Цена в ноябре снизилась и на ряд других продуктов

18 декабря 2022, 08:00, Никита Черников

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с начала года цены выросли на 11,6%. Их прирост в ноябре по отношению к октябрю составил 0,4%, а продукты по сравнению с этим месяцем подорожали на 0,7%, что связано с подорожанием сезонных фруктов и овощей на 7,3%. Однако некоторые виды продовольствия всё же подешевели, сообщили в региональном Минэкономразвития.

Снизились в цене сахар (на 7,7%), крупа и бобовые (на 5,1%), мука (на 5%), консервы фруктово-ягодные (4,7%), масло и жиры (на 2,8%), макаронные изделия (на 2%), маргарин и маргариновая продукция (на 1,9%). Из 24 социально значимых продуктов цены упали на 10 товаров. Сильнее всего — на гречневую крупу (на 10%), сахар (на 7,7%), пшеничную муку (на 5%), подсолнечное масло (на 4,9%) и яблоки (на 3,4%). Индекс потребительских цен в Алтайском крае на все перечисленные товары ниже, чем по России.

Непродовольственные товары за предпоследний месяц 2022 года подорожали на 0,1% к октябрю, за год — на 12,8%. А услуги подскочили на 0,6% к предыдущему месяцу и на 11,4% — с начала года.