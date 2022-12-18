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В Алтайском крае подешевели гречка, сахар, масло и мука

Цена в ноябре снизилась и на ряд других продуктов

18 декабря 2022, 08:00, Никита Черников

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с начала года цены выросли на 11,6%. Их прирост в ноябре по отношению к октябрю составил 0,4%, а продукты по сравнению с этим месяцем подорожали на 0,7%, что связано с подорожанием сезонных фруктов и овощей на 7,3%. Однако некоторые виды продовольствия всё же подешевели, сообщили в региональном Минэкономразвития.

Снизились в цене сахар (на 7,7%), крупа и бобовые (на 5,1%), мука (на 5%), консервы фруктово-ягодные (4,7%), масло и жиры (на 2,8%), макаронные изделия (на 2%), маргарин и маргариновая продукция (на 1,9%). Из 24 социально значимых продуктов цены упали на 10 товаров. Сильнее всего — на гречневую крупу (на 10%), сахар (на 7,7%), пшеничную муку (на 5%), подсолнечное масло (на 4,9%) и яблоки (на 3,4%). Индекс потребительских цен в Алтайском крае на все перечисленные товары ниже, чем по России.

Непродовольственные товары за предпоследний месяц 2022 года подорожали на 0,1% к октябрю, за год — на 12,8%. А услуги подскочили на 0,6% к предыдущему месяцу и на 11,4% — с начала года.

Комментарии 6

  • Ставим бражку
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Что-то я не увидела снижения ни на 1 %, а только увеличение или не изменение цены. Бред написали( откуда такие цифры???
    18 декабря, Гость   Ответить
  • подешевели? я смотрю а хлебушек батон в цене за год вырос с 27рублей до 39рублей на сегодняшний день. сказочники. урожай хороший, зерно за бугор не пускают, казалось бы должна работать ситуация реализации, что бы выросло потребление внутри страны на снижение цены, но увы этого не происходит и не произойдет, при покупке от 6кг цена на муку снижается по акции проводимой продавцами, здесь лишь срок годности на снижение работает.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это зверства импортозамещателей
    18 декабря, Гость   Ответить
  • в том году в декабре яица по 90-100р были, сейчас спокойно за 60руб можно купить, это на минуточку - 35%
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Что ,что ,а жизнь точно подешевела!
    18 декабря, Гость   Ответить
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