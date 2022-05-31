В Алтайском крае сокращается поголовье сельскохозяйственных животных

Численность сельскохозяйственных животных в Алтайском крае в конце апреля 2022 года оказалась заметно ниже, чем в то же время в 2021 году. Как сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на данные Алтайкрайстата, наиболее сильно сократилось поголовье свиней, овец и коз.

На 1 мая 2022 года во всех хозяйствах края поголовье крупного рогатого скота составило 686,7 тысячи голов — на 4,5% меньше, чем годом ранее. Сельхозпроизводители отметили снижение на 4,6% поголовья коров (283,9 тысячи), на 10,9% — свиней (364,8 тысячи) и на 10,5% — овец и коз (177,8 тысячи).

В январе-апреле 2022 года во всех хозяйствах региона произведено 65,4 тысячи тонн скота и птицы на убой, 315,3 тысячи тонн молока и 362,5 миллиона штук яиц. При этом выросла производительность: надой за год увеличился с 1733 до 1872 кг на корову, а яйценоскость одной курицы несушки — со 108 до 110 яиц.

Между тем индекс производства продукции сельского хозяйства за январь-апрель 2022 года сложился на уровне 97,2%, уточняет краевой Минсельхоз.