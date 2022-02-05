Власти Алтайского края сообщили о снижении цен на гречку, колбасу, яйца и другие значимые товары
На некоторые продукты цена остаётся минимальной среди всех регионов Сибири
5 февраля 2022, 06:51
Алтайкрайстат опубликовал данные об изменении потребительских цен в регионе по состоянию на 28 января. Как сообщает Минэкономразвития региона, за прошедшую неделю в регионе зафиксировано снижение стоимости 8 из 24 социально значимых продуктов, тогда как в среднем по России цены упали лишь на четыре товара.
Отмечается снижение средних цен на крупу гречневую — ядрицу (на 3,9%), колбасу варёную (на 1,6%), а также на рыбу, яйца, хлебобулочные изделия, молоко, картофель, охлаждённых и замороженных кур.
В Алтайском крае остаются минимальными по Сибирскому федеральному округу цены на мороженую рыбу, яйца, сахар, соль, пшеничную муку, крупу гречневую.
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