В Алтайском отделении Сбера назначили нового управляющего. Кто им стал?

Должность получил Иван Шешиков

10 января 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба Сбера

Сибирский Сбербанк сообщил о кадровых изменениях: управляющим Алтайским отделением стал Иван Шешиков.

Карьера Шешикова началась в Сбере в 2007 году с должности экономиста отдела инвестиционного кредитования. С 2019 и по настоящее время он работал заместителем управляющего по корпоративному блоку Алтайского отделения.

Под его руководством команда блока показывала стабильно высокие результаты, в том числе занимала лидирующие позиции в Сбере по приросту операционного дохода и портфеля работающих активов. А также становилась одной из лучших по числу продаж в сегментах крупного, среднего и малого бизнеса Сибирского банка. За высокие показатели в работе Ивана Шешикова отметили почётной грамотой Сбера.

У нового управляющего два высших образования: он окончил АлтГТУ по специальности «Прикладная информатика» и Сибирскую академию госслужбы по специальности «Юриспруденция». Женат, воспитывает троих детей.

«За время работы Иван Шешиков проявил себя как грамотный специалист и руководитель, справляясь с вызовами, которые возникали на его профессиональном пути. Уверен, что в качестве управляющего он сможет решить ещё более сложные задачи, приумножит достижения отделения, реализует новые инициативы и проекты», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

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