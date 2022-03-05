В «Ашане» отреагировали на информацию об ограничении на продажу продуктов в одни руки

Покупатели магазинов «Ашан» в Москве столкнулись с ограничениями на покупку товаров длительного хранения. В частности, одному из покупателей отказали в продаже более трёх пачек муки.

Как сообщили РБК представители торговой сети, на некоторые позиции действительно было введено ограничение на продажу.

«Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара», — объяснили в «Ашане».

Представители компании добавили, что на данный момент склады обеспечены всем необходимым и в ближайшее время дефицита не ожидается.

Ранее сообщалось, что Минпромторг одобрил введение количественных ограничений на продажу определённых продуктов в одни руки.