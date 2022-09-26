В Барнауле зарплаты хватит на две корзины. Рейтинг городов по покупательной способности

Барнаул оказался на 80 месте из 100 в рейтинге городов по уровню зарплат, сообщает РИА Новости.

Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат в крупнейших городах и стоимости фиксированного потребительского набора. Средние зарплаты (за вычетом НДФЛ) получили на основе официальной статистики за январь-июнь 2022 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взяли из региональной статистики.

Результаты исследования показали, что покупательная способность в стране разнообразна: в одних городах на зарплату можно купить более пяти потребительских наборов, а в других — менее двух.

«В Барнауле соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора — 2,34. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2022 года — 41,6 тыс. рублей. Изменение зарплаты в 2022 году относительно первого полугодия 2021 года — 11,3%», — выяснили аналитики.

Горно-Алтайск занимает 83 место в рейтинге. Там средняя зарплата чуть больше — 44 тысячи рублей, но при этом можно купить чуть меньше — 2,29 потребительского набора.

Среди городов Сибири лидирует Иркутск (17 место) — там можно купить 3,55 потребительского набора на зарплату 62,5 тыс. рублей.

На первом месте рейтинга находится Новый Уренгой, где на среднюю зарплату 129,5 тыс. рублей можно приобрести 5,69 фиксированного набора. На последнем месте — Элиста, где лишь 1,86 набора можно приобрести на 33,1 тыс. рублей.