В Барнауле появились новые сторублёвые купюры с другим дизайном

В Барнауле появились сторублёвые купюры в новом дизайне. Об этом в соцсетях сообщила председатель краевого профсоюза работников культуры Лариса Зорина, посетившая музей истории развития банковского дела на Алтае.

«Самая новая сторублёвая купюра. Началась замена бумажных денег. Процесс длительный, постепенный. А старые будут превращаться в сувениры», — написала она.

Фото: Лариса Зорина / vk.com/id145656080

О выходе новых «сторублёвок» Центробанк объявлял ещё в конце июня. Отмечалось, что поступать в обращение эти банкноты будут постепенно.

С лицевой стороны новой купюры изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля. Также там видны МГУ и Останкинская башня. С обратной стороны — Ржевский мемориал.

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