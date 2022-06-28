В Барнауле за 205 миллионов распродают имущество известной строительной компании-банкрота

Барнаульское имущество компании-банкрота «Сибмост» выставлено одним лотом с первоначальной ценой 205 млн рублей.

Заявки принимаются с 27 июня по 1 августа. Среди того, что продаётся, — железнодорожные пути, несколько прирельсовых площадок, кузница, резервуары, тепловые сети, силосные бочки и другое. Двумя другими лотами — 140 и 103 млн рублей — распродаётся имущество этой компании в Абакане и Кемерове.

Это уже вторая распродажа принадлежащих «Сибмосту» активов в Барнауле. Первая проводилась зимой 2021-22 годов. Лотом на сумму 46,8 млн рублей продавались земельный участок, гараж, спортзал и другое имущество, среди которого здание с надписью «Мостоотряд», находящееся под ныне ремонтируемым мостом на проспекте Ленина, недалеко от второго разворотного трамвайного кольца.

Напомним, что «Сибмост» построил в Барнауле железнодорожный мост через Обь, Новый мост. Также фирма сделала мост в районе «Бирюзовой Катуни». Одним из последних знаковых творений этого предприятия был Бугринский мост в Новосибирске, ставший визитной карточкой этого города. Также ранее фирма владела Горно-Алтайским аэропортом и провела его реновацию.

Дело о признании компании несостоятельной длилось с 2016 по 2020 год, пишет «Алтапресс». Сумма долга — 7,9 млрд рублей, основной кредитор — Сбербанк. В сентябре 2020 года компания уволила чуть больше тысячи человек, из которых 434 были новосибирцами, а остальные — барнаульцы и жители других сибирских регионов.