В России хотят сократить расходы бюджета по госпрограммам на 1,6 трлн рублей

Минфин предложил сократить расходы бюджета по госпрограммам в 2023-2025 годах, сообщают «Ведомости».

В общей сложности в ведомстве хотят уменьшить расходы на эти цели на 1,6 трлн рублей: на 557 млрд — в 2023 году, на 539 млрд — в 2024-м и на 534 млрд — в 2025-м.

Больше всего расходов планируют снять с госпрограмм:

• «Развитие транспортной системы» — 390 млрд рублей;

• «Научно-технологическое развитие» — около 150 млрд;

• «Обеспечение обороноспособности страны» — 120 млрд.

По словам представителя министерства, кураторы госпрограмм должны самостоятельно решать, с каких проектов снимать финансирование.

Такое решение приняли для приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.