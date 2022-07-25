В России хотят возобновить печать купюры номиналом десять рублей

Банк России планирует возобновить выпуск десятирублёвых купюр к концу года, сообщил «Известиям» зампредседателя ЦБ Сергей Белов.

По его словам, в нулевые годы эти банкноты пользовались большим спросом, но быстро изнашивались, и потому их заменили монетами, которые дороже в производстве. Современные же технологии позволяют увеличить прочность банкнот. Например, их можно лакировать — в таком случае срок службы купюр вырастет на 30%.

Тем самым можно будет добиться положительного экономического эффекта, поскольку чеканка десятирублёвой монеты после подорожания металла в 2009 году стала затратной, отметил Белов.

Кроме того, в Центробанке также обсуждают вопрос о возобновлении печати пятирублёвых банкнот. Речи при этом о полной замене металлических денег пока не идёт.