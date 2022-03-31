В России могут запретить валютные контракты внутри страны

ФАС предлагает запретить валютные контракты в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

В ведомстве отметили, что эта инициатива может стать ответом на предложения некоторых поставщиков сахара делать покупки по ценам в долларах.

«Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. <...> Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает привязку цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях», — сказано в сообщении.

Отдельно указывается, что это предложение не распространяется на контракты, рассчитанные на внешний рынок.