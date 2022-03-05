Минпромторг одобрил введение на ограничение продажи ряда товаров в одни руки для борьбы со спекуляцией

Минпромторг РФ заявил о том, что крупные торговые сети попросили ограничить продажу ряда социально значимых товаров. Об этом сообщает ТАСС.

«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объёме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», — пояснили в министерстве.

Сети предложили ограничить продажу, для того чтобы обеспечить доступность подобных продуктов.

Конкретные позиции определят представители профильных ассоциаций. Минпромторг и Минсельхоз инициативу поддержали.