Минпромторг одобрил введение на ограничение продажи ряда товаров в одни руки для борьбы со спекуляцией
В некоторых регионах уже фиксировались случаи масштабных закупок для последующей перепродажи
5 марта 2022, 05:02, Илья Звягинцев
Минпромторг РФ заявил о том, что крупные торговые сети попросили ограничить продажу ряда социально значимых товаров. Об этом сообщает ТАСС.
«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объёме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», — пояснили в министерстве.
Сети предложили ограничить продажу, для того чтобы обеспечить доступность подобных продуктов.
Конкретные позиции определят представители профильных ассоциаций. Минпромторг и Минсельхоз инициативу поддержали.
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