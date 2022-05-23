В России понизили требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров

Власти России снизили требование об обязательной продаже валютной выручки экспортёров с 80 до 50%. Как сообщает ТАСС, об этом информирует пресс-служба Министерства финансов РФ.

Решение приняли в ходе заседания подкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Снижение требования связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.

Напомним, что после того как западные страны заблокировали российские активы, в том числе и золото-валютные резервы, а также ввели санкции на продажу валюты, в России ввели ряд ограничений, направленных на поддержание курса рубля. В числе прочих мер власти обязали экспортёров продавать 80% своей валютной выручки в стране.