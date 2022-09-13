В России предложили убрать информацию о сроках годности продуктов для экономии чернил

В Росстандарте согласились, что на упаковках продуктов можно не указывать место размещения сроков годности и часть данных о месте производства, сообщает РБК.

«На этикетках продуктов могут быть сокращены сведения о месте производства товара, а также указания, где именно на товаре обозначены его срок годности и дата изготовления (речь идёт о надписи, например, „дата изготовления, годен до: указаны на упаковке“)», — отмечает издание.

Ранее представители бизнеса обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой рассмотреть предложение о сокращении размеров этикетки продуктов. Как оказалось, из-за введённых санкций они столкнулись с нехваткой упаковки и чернил.

Абрамченко поручила ведомствам изучить возможность уточнения национальных стандартов России в области этикетирования, чтобы определить оптимальную для покупателей площадь на продукте, которую можно использовать для сведений.

В Росстандарте указали, что производители смогут сократить размер этикетки, перенеся часть информации о продуктах в QR-коды.