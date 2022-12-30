НОВОСТИЭкономика

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов

30 декабря 2022, 18:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов.

Комментарии 3

  • а моратория на повышение платы жкх не будет?..
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Дати то верно Пусть горят строения, гибнут люди, зарплаты в конвертах, не платится налоги...
    30 декабря, Гость   Ответить
  • На солнце в жаркую погоду * Работать глупости сродни * Подумал бизнес и остался * В тени
    30 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров