В России задумались над созданием новой платежной единицы

В России задумались над созданием новой платёжной единицы, которая позволит вести дела с дружественными странами. Об этом сообщает РБК.

Инициативу представили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

«Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях, поставили вопрос о создании новой платёжной единицы для расчётов с дружественными странами», — сказано в сообщении.

В создании новой единицы заинтересованы ЕАЭС, Китай, Индия, Иран, Турция.

Недружественные страны, которые должны платить за энергоресурсы в рублях, пока не знают, как организовывать оплату.