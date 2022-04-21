Власти РФ готовят систему господдержки поставок в страну критического оборудования из-за рубежа

Российское правительство готовит систему господдержки поставок в страну критического оборудования из-за рубежа. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источники.

Власти хотят давать компаниям льготные кредиты и субсидии на покупку незаменимых импортных товаров в условиях санкций. Бизнес сможет претендовать на господдержку при ввозе оборудования, у которого нет российских аналогов, из любой страны. В списке приоритетного импорта в том числе оказались газовые и паровые турбины для ТЭС, контейнеры, морские грузовые суда.

Такая практика была в Иране, где в список включалось, например, оборудование для нефтяной и химической отраслей. Упрощённый импорт позволит «подстраховать» генкомпании, полагает старший аналитик бизнес-школы «Сколково» Юрий Мельников.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины западные страны начали вводить против России односторонние санкции, а ряд иностранных компаний приостанавливают свою деятельность в России.