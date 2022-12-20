За единые энерготарифы Республике Алтай дают больше субсидий, чем огромному Алтайскому краю

Обеспечить выравнивание тарифов без привлечения бюджета, скорее всего, невозможно

20 декабря 2022, 12:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Перевод Республики Алтай и Алтайского края на единые тарифы неожиданно потребовал бюджетных субсидий, пишет «Коммерсант».

С 1 декабря по конец 2023 года субсидия для Алтайского края составит 223,17 млн рублей, а для Республики Алтай — 250,83 млн рублей, следует из тарифных решений местных регуляторов. Субсидия будет выделяться до 2026 года включительно.

Ситуация в Республике Алтае и Алтайском крае, получивших субсидию, свидетельствует, что обеспечить выравнивание тарифов в России без привлечения бюджета, скорее всего, невозможно. Так считает эксперт из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

Он недоумевает, почему одни регионы получают субсидию из бюджета, тогда как другие вынуждены увеличивать тарифы для своих потребителей, компенсируя расходы соседей. Ведь такой подход создаёт стимулы к ориентации именно на бюджетное финансирование.

«Чем выше будут эти расходы, тем более актуальным будет вопрос эффективности таких трат», — указал Сасим.

Более того, теперь отменить субсидию будет возможно либо за счёт социально недопустимого роста тарифов для населения, либо путём возврата тарифов небытовых потребителей к прежним уровням, что тоже будет выглядеть странно.