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За единые энерготарифы Республике Алтай дают больше субсидий, чем огромному Алтайскому краю

Обеспечить выравнивание тарифов без привлечения бюджета, скорее всего, невозможно

20 декабря 2022, 12:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Перевод Республики Алтай и Алтайского края на единые тарифы неожиданно потребовал бюджетных субсидий, пишет «Коммерсант».

С 1 декабря по конец 2023 года субсидия для Алтайского края составит 223,17 млн рублей, а для Республики Алтай — 250,83 млн рублей, следует из тарифных решений местных регуляторов. Субсидия будет выделяться до 2026 года включительно.

Ситуация в Республике Алтае и Алтайском крае, получивших субсидию, свидетельствует, что обеспечить выравнивание тарифов в России без привлечения бюджета, скорее всего, невозможно. Так считает эксперт из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

Он недоумевает, почему одни регионы получают субсидию из бюджета, тогда как другие вынуждены увеличивать тарифы для своих потребителей, компенсируя расходы соседей. Ведь такой подход создаёт стимулы к ориентации именно на бюджетное финансирование.

«Чем выше будут эти расходы, тем более актуальным будет вопрос эффективности таких трат», — указал Сасим.

Более того, теперь отменить субсидию будет возможно либо за счёт социально недопустимого роста тарифов для населения, либо путём возврата тарифов небытовых потребителей к прежним уровням, что тоже будет выглядеть странно.

«Снижать тарифы в отдельных регионах за счёт соседей или бюджетных субсидий непродуктивно: причина проблемы не устраняется, а лишь маскируется, прозрачность тарифного регулирования снижается, поощряется неэффективность энергокомпаний и в итоге средств требуется всё больше и больше», — подчеркнули в «Сообществе потребителей энергии».

Комментарии 7

  • Не удивлён, край же как "проклятый", что не хуже, то у нас. Негатив как магнитом притягиваем.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Зато до сих пор носимся, как с писаной торбой, с "народным" губернатором Мишей Евдокимовым. А это ведь именно он отдал край на растерзание московскому бизнесу (для того его и пропихнули), именно из-за него отменили губернаторские выборы по всей России, в результате чего мы и получаем варягов-назначенцев, которые продолжают дербанить край без зазрения совести, ибо край им чужой и ни им, ни их детям здесь не жить. Так что негатив мы притянули много лет назад, позволив сделать край филиалом дебильного телешоу Дубины Редковицкой.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Для тех кто не знает есть старые советские учебники где простым языком написано как устроена и работает ТЭЦ. Почему мы сегодня трижды оплачиваем одну коммунальную услугу - вопрос даже не к коммерсантам прикарманившим наследие СССР , а к нынешней власти! И при чем здесь М.С. Евдокимов ? Он единственный не побоялся разрубить этот узел коррупции, складывавшийся семейными кланами годами! Сегодня не плохо было б разрубить и посадить всех воров, и сделать энергетику прозрачную, как и газоснабжение - до сих пор тайна покрытая мраком . Про биржи не надо заливать, все знают как работают биржи....
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Никаких узлов Миша не рубил, а вот ящик Пандоры открыл нараспашку. Именно с него и его жуликоватой команды экономика Алтайского края пошла вразнос, а заодно начали формироваться те самые коррупционные кланы, которые до сих пор держат край за горло - ибо подобное притягивает подобное. Можно, конечно, делать вид, что ничего этого не было и продолжать упиваться образом "народного губернатора". Но факты - вещь упрямая!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Но факты - вещь упрямая! -------- +100500000000000
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Должна быть единая электросетевая система в стране с единым тарифом, позволяющая эффективно использовать генерируемую электроэнергию.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Почем электростанции энергию отдают? Сколько посредников? Давайте их ликвидируем, зачистим рынок.
    20 декабря, Гость   Ответить
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