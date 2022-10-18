Zara может вернуться. Российский бизнес компании хотят продать «дружественной стране»

Владелец Zara рассматривает возможность продажи российского бизнеса компании из дружественной России страны, сообщает РБК.

«Испанская Inditex (владелец Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti) планирует остаться на российском рынке и допускает продажу бизнеса компании, которая находится в юрисдикции страны, не признанной в России недружественной», — отмечает издание.

Об этом говорится в определении Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. Местная компания «Виктор и Ко Мега Парк» подала иск к российской дочерней компании Inditex «Зара СНГ» с целью взыскать ущерб из-за закрытых магазинов. Суд удовлетворил требование. Однако «дочка» обжаловала решение, указав на планы вновь открыть магазины.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

«В настоящее время предпринимаются действия для продолжения деятельности в РФ, включая изменение корпоративной структуры на юрисдикцию, которая не относится к недружественной, а также изменение логистических цепочек поставки товара взамен тех, на которые распространяются санкции», — говорится в материалах дела.

Напомним, Zara ушла из России весной 2022 года. Amic.ru показал, как выглядит барнаульский ТРЦ Galaxy после ухода сети Inditex.