Экономим на онлайн-покупках: как получить кешбэк, заказывая на маркетплейсах
Рассказываем, какой для этого есть кешбэк-сервис
20 марта 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8KRaPT
Реально ли получить кешбэк за покупки на маркетплейсах? На какую сумму можно рассчитывать? Число покупателей интернет-магазинов постоянно растет, но лишь немногие знают, что часть потраченных денег можно вернуть. Специальные навыки для этого не нужны. Рассказываем, как регулярно получать кешбэк за покупки на маркетплейсах.
Какой кешбэк можно получить?
Конкретный размер определяет торговая площадка. Где-то кешбэк начисляют на любые товары, где-то – только на определенные категории, например:
- одежду;
- электронику;
- бытовую технику;
- товары для дома;
- игрушки и другие товары для детей;
- продукты питания;
- подарки;
- товары для животных;
- косметику и средства гигиены.
Размер возврата может быть от 1-2 до 20%. Проводя регулярный мониторинг актуальных предложений (например, при помощи сервиса bonushops.ru*), можно легко найти максимально выгодные.
Как регулярно получать кешбэк?
Для этого необходимо совершать и оплачивать покупки онлайн привычным способом. Однако перейти на маркетплейс нужно через ссылку, предоставленную кешбэк-сервисом.
Чтобы избежать возможных спорных ситуаций, нужно:
- пройти регистрацию с указанием актуальной электронной почты (чтобы активировать кешбэк);
- внимательно изучить условия конкретного предложения (размер %, на какие группы товаров распространяется, в каком регионе доступен и т.д.). Вся информация есть на странице маркетплейса;
- внимательно изучить, в течение какого времени начисляют возврат.
Также стоит обращать внимание на дополнительные условия, действующие при начислении кешбэка на конкретном маркетплейсе. Где-то ограничена максимальная сумма возврата, где-то кешбэк вообще невозможен, если использованы бонусы "Спасибо", а где-то нужно делать заказ именно на сайте, а не в мобильном приложении и т.д.
Дополнительные способы экономии
Помимо кешбэка, сэкономить на онлайн-покупках можно, отслеживая скидки и акции, тематические распродажи и прочие предложения, которые регулярно поступают от самих маркетплейсов.
* bonushops.ru ("бонусшоп.ру")
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