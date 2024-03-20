Экономим на онлайн-покупках: как получить кешбэк, заказывая на маркетплейсах

Рассказываем, какой для этого есть кешбэк-сервис

20 марта 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8KRaPT

Онлайн-покупки / Фото: freepik.com

Реально ли получить кешбэк за покупки на маркетплейсах? На какую сумму можно рассчитывать? Число покупателей интернет-магазинов постоянно растет, но лишь немногие знают, что часть потраченных денег можно вернуть. Специальные навыки для этого не нужны. Рассказываем, как регулярно получать кешбэк за покупки на маркетплейсах .

Какой кешбэк можно получить?

Конкретный размер определяет торговая площадка. Где-то кешбэк начисляют на любые товары, где-то – только на определенные категории, например:

одежду;

электронику;

бытовую технику;

товары для дома;

игрушки и другие товары для детей;

продукты питания;

подарки;

товары для животных;

косметику и средства гигиены.

Размер возврата может быть от 1-2 до 20%. Проводя регулярный мониторинг актуальных предложений (например, при помощи сервиса bonushops.ru*), можно легко найти максимально выгодные.

Как регулярно получать кешбэк?

Для этого необходимо совершать и оплачивать покупки онлайн привычным способом. Однако перейти на маркетплейс нужно через ссылку, предоставленную кешбэк-сервисом.

Чтобы избежать возможных спорных ситуаций, нужно:

пройти регистрацию с указанием актуальной электронной почты (чтобы активировать кешбэк);

внимательно изучить условия конкретного предложения (размер %, на какие группы товаров распространяется, в каком регионе доступен и т.д.). Вся информация есть на странице маркетплейса;

внимательно изучить, в течение какого времени начисляют возврат.

Также стоит обращать внимание на дополнительные условия, действующие при начислении кешбэка на конкретном маркетплейсе. Где-то ограничена максимальная сумма возврата, где-то кешбэк вообще невозможен, если использованы бонусы "Спасибо", а где-то нужно делать заказ именно на сайте, а не в мобильном приложении и т.д.

Дополнительные способы экономии

Помимо кешбэка, сэкономить на онлайн-покупках можно, отслеживая скидки и акции, тематические распродажи и прочие предложения, которые регулярно поступают от самих маркетплейсов.

* bonushops.ru ("бонусшоп.ру")

ООО "Бонусшопс"

Реклама