Экономист обвинил высокую ключевую ставку в ослаблении рубля

Михаил Беляев считает, что она не помогает бороться с инфляцией

07 декабря 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ослабление курса рубля и рост инфляции могут быть связаны с высокой ключевой ставкой и господством монополий, сказал "Ленте.ру" экономист Михаил Беляев.

По его словам, для развития экономики нужна ключевая ставка не выше 5%.

"Высокая [ставка] рушит всю экономику на корню", – отметил Беляев.

По мнению специалиста, ключевая ставка не помогает в снижении инфляции, так как она происходит из-за монополий. "Повышение ставки в надежде понизить инфляцию бьет мимо цели и попадает в итоге в предпринимательство", – подчеркнул экономист.