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Экономист обвинил высокую ключевую ставку в ослаблении рубля

Михаил Беляев считает, что она не помогает бороться с инфляцией

07 декабря 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ослабление курса рубля и рост инфляции могут быть связаны с высокой ключевой ставкой и господством монополий, сказал "Ленте.ру" экономист Михаил Беляев.

По его словам, для развития экономики нужна ключевая ставка не выше 5%.

"Высокая [ставка] рушит всю экономику на корню", – отметил Беляев.

По мнению специалиста, ключевая ставка не помогает в снижении инфляции, так как она происходит из-за монополий. "Повышение ставки в надежде понизить инфляцию бьет мимо цели и попадает в итоге в предпринимательство", – подчеркнул экономист.

Экономика

Комментарии 3

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Гость

14:02:12 07-12-2023

Экономист обвинил высокую ключевую ставку -------- Так а ставка то почему виновата? Она сама поднялась, негодяйка или ее кто-то целенаправленно поднимает?)))

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Гость

15:53:27 07-12-2023

Экономисту понятно, тут и козе понятно, инфляция выгодна чиновникам-олигархам и их монополиям, они ее родную и создают. В кризис ключевую ставку обнуляют для развития производства.

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Гость

17:42:32 07-12-2023

Что, черт возьми, он несет?

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