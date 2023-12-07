Экономист обвинил высокую ключевую ставку в ослаблении рубля
Михаил Беляев считает, что она не помогает бороться с инфляцией
07 декабря 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Ослабление курса рубля и рост инфляции могут быть связаны с высокой ключевой ставкой и господством монополий, сказал "Ленте.ру" экономист Михаил Беляев.
По его словам, для развития экономики нужна ключевая ставка не выше 5%.
"Высокая [ставка] рушит всю экономику на корню", – отметил Беляев.
По мнению специалиста, ключевая ставка не помогает в снижении инфляции, так как она происходит из-за монополий. "Повышение ставки в надежде понизить инфляцию бьет мимо цели и попадает в итоге в предпринимательство", – подчеркнул экономист.
14:02:12 07-12-2023
Экономист обвинил высокую ключевую ставку -------- Так а ставка то почему виновата? Она сама поднялась, негодяйка или ее кто-то целенаправленно поднимает?)))
15:53:27 07-12-2023
Экономисту понятно, тут и козе понятно, инфляция выгодна чиновникам-олигархам и их монополиям, они ее родную и создают. В кризис ключевую ставку обнуляют для развития производства.
17:42:32 07-12-2023
Что, черт возьми, он несет?