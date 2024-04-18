Экономист объяснил, может ли Запад разморозить российские активы и передать Украине

Такая вероятность есть, но существует целый ряд препятствий

18 апреля 2024, 16:23, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Западные лидеры часто поднимают вопрос о разморозке российских активов для передачи их Украине. Как сообщает "Федпресс", доктор экономических наук, профессор Валерий Абрамов объяснил, что такая вероятность есть, но существует целый ряд препятствий.

По словам эксперта, принятие такого решения под тем или иным аргументом нарушит доверие к мировой финансовой системе. В результате аналогичные действия могут предпринять другие страны в отношении активов других государств.

"Сейчас просматриваются варианты обходных путей. Изъятие предполагается проводить не прямым путем, а использовать в качестве залогового актива, от которого будут выпущены ценные бумаги, связанные с восстановлением после СВО", – заявил эксперт.Сам мотив Запада заключается в выделении средств на восстановление экономики Украины. При этом масштабы таких работ никак не проговариваются и под эту формулировку можно подвести что угодно.

Сейчас преобладает мнение, что этого делать не следует – это будет нарушением прав, поскольку эти активы включают и активы частных лиц, не только государства. Это фактически приведет к краху основного депозитария и станет сильным ударом по финансовой системе. Это повлечет и недоверие со стороны частных инвесторов, которые ранее размещали в ЕС свои активы.

"США легче осуществить эмиссию своей национальной валюты и международной резервной валюты, доллара США, чем изымать эти резервы", – заявил экономист.

Сами активы, скорее всего, будут заморожены на длительный срок. Абрамов считает, что решаться их судьба будет уже по итогам окончания специальной военной операции.