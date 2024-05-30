Экономист призвал с осторожностью относиться к повышению ключевой ставки ЦБ
Он напомнил, что ставка двояко влияет на инфляцию
30 мая 2024, 09:56, ИА Амител
Банк России в июне может повысить ключевую ставку до 17% из-за сохранения высоких темпов инфляции. Насколько это эффективно, рассказал "Прайму" исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.
По его словам, ставка находится на достаточно высоком уровне, а инфляция не замедляется. "Возможно, следует более детально изучить проинфляционные факторы", – рассуждает экономист.
Он отметил, что ставка влияет на инфляцию двояко: высокие проценты по депозитам приводят к росту доходов вкладчиков, а высокие проценты по кредитам для бизнеса – к росту цен. Кроме того, слишком высокие ставки делают кредиты для граждан и бизнеса недоступными, что тормозит экономику.
Чтобы не допустить перекосов, денежно-кредитную политику следует выверять, делая акцент на развитии. К выработке решения нужно привлекать широкое экспертное сообщество, правительство и Госдуму.
10:25:49 30-05-2024
Я вот тоже с инфляцией борюсь , снижаю количество покупок. Говорят тогда денег больше станет, ну пока что то наоборот все, денег как не хватало так и не хватает.
10:48:56 30-05-2024
Отвыкли сами думать. Может МВФ привлечь?
11:18:14 30-05-2024
Я вчера штуку баксов по 93 взял. Неделю назад был по 97. А 2 года назад боялись, что будет по 150. Пока как то выруливают
11:29:06 30-05-2024
Да, выходит по кругу - проценты, цены .. Но ключевое - проценты в банке.
15:49:04 30-05-2024
Смотрю расходы за май. Год назад примерно то же самое обходилось на половину дешевле. Причем никаких покупок сейчас не делалось, кроме оплаты ЖКУ, продуктов и связи. Даже бытовая химия не приобреталась и прочие хозтовары, есть запасы. Чешу репу, как корректировать бюджет!)))