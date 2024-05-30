Экономист призвал с осторожностью относиться к повышению ключевой ставки ЦБ

Он напомнил, что ставка двояко влияет на инфляцию

30 мая 2024, 09:56, ИА Амител

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Банк России в июне может повысить ключевую ставку до 17% из-за сохранения высоких темпов инфляции. Насколько это эффективно, рассказал "Прайму" исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

По его словам, ставка находится на достаточно высоком уровне, а инфляция не замедляется. "Возможно, следует более детально изучить проинфляционные факторы", – рассуждает экономист.

Он отметил, что ставка влияет на инфляцию двояко: высокие проценты по депозитам приводят к росту доходов вкладчиков, а высокие проценты по кредитам для бизнеса – к росту цен. Кроме того, слишком высокие ставки делают кредиты для граждан и бизнеса недоступными, что тормозит экономику.

Чтобы не допустить перекосов, денежно-кредитную политику следует выверять, делая акцент на развитии. К выработке решения нужно привлекать широкое экспертное сообщество, правительство и Госдуму.