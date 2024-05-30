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Экономист призвал с осторожностью относиться к повышению ключевой ставки ЦБ

Он напомнил, что ставка двояко влияет на инфляцию

30 мая 2024, 09:56, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Банк России в июне может повысить ключевую ставку до 17% из-за сохранения высоких темпов инфляции. Насколько это эффективно, рассказал "Прайму" исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

По его словам, ставка находится на достаточно высоком уровне, а инфляция не замедляется. "Возможно, следует более детально изучить проинфляционные факторы", – рассуждает экономист.

Он отметил, что ставка влияет на инфляцию двояко: высокие проценты по депозитам приводят к росту доходов вкладчиков, а высокие проценты по кредитам для бизнеса – к росту цен. Кроме того, слишком высокие ставки делают кредиты для граждан и бизнеса недоступными, что тормозит экономику.

Чтобы не допустить перекосов, денежно-кредитную политику следует выверять, делая акцент на развитии. К выработке решения нужно привлекать широкое экспертное сообщество, правительство и Госдуму.

банки

Комментарии 5

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Гость

10:25:49 30-05-2024

Я вот тоже с инфляцией борюсь , снижаю количество покупок. Говорят тогда денег больше станет, ну пока что то наоборот все, денег как не хватало так и не хватает.

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Владимир

10:48:56 30-05-2024

Отвыкли сами думать. Может МВФ привлечь?

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Гость

11:18:14 30-05-2024

Я вчера штуку баксов по 93 взял. Неделю назад был по 97. А 2 года назад боялись, что будет по 150. Пока как то выруливают

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dok_CФ

11:29:06 30-05-2024

Да, выходит по кругу - проценты, цены .. Но ключевое - проценты в банке.

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Гость

15:49:04 30-05-2024

Смотрю расходы за май. Год назад примерно то же самое обходилось на половину дешевле. Причем никаких покупок сейчас не делалось, кроме оплаты ЖКУ, продуктов и связи. Даже бытовая химия не приобреталась и прочие хозтовары, есть запасы. Чешу репу, как корректировать бюджет!)))

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