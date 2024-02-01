Экономист рассказал, как банки навязывают клиентам рискованные продукты

Эксперт порекомендовал внимательно изучать документы перед подписанием

01 февраля 2024, 12:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин рассказал о том, как банки под видом вкладов предлагают клиентам рискованные продукты. Его слова передает агентство "Прайм".

Один из примеров связан с накопительным или инвестиционным страхованием жизни. В этом случае вместе с вкладом страхуется и жизнь клиента, которому придется вносить постоянные платежи по страховке. В противном случае могут возникнуть финансовые потери.

Также банки могут вместо вклада предложить инвестировать в ценные бумаги или драгоценные металлы. Сироткин отметил, что такое вложение финансов также связано с рисками.

Специалист порекомендовал внимательно изучать документы перед подписанием, а также, при возникновении сомнений, делать выбор в пользу привычных вкладов.