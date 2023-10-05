Экономист рассказал, почему стоит хранить часть денег в наличных

По мнению эксперта, хранить все средства в безналичной форме нецелесообразно

05 октября 2023, 07:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Некоторую часть наличных денег лучше всего иметь на руках. Такой совет дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру".

По мнению эксперта, хранить все средства в безналичной форме нецелесообразно. Их нельзя использовать при отключении электричества, выходе из строя банкоматов или поломке терминала в магазине.

"Причем какая-то одна сумма у вас должны дома лежать, а другая – в кошельке. На улицу вы можете выйти с несколькими тысячами рублей, а дома хорошо, чтобы лежал месячный доход в наличной форме", – заявил Беляев.

Он добавил, что в результате каждый человек должен сам определять сумму хранящейся наличности, исходя из собственных потребностей.