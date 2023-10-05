Экономист рассказал, почему стоит хранить часть денег в наличных
По мнению эксперта, хранить все средства в безналичной форме нецелесообразно
05 октября 2023, 07:34, ИА Амител
Некоторую часть наличных денег лучше всего иметь на руках. Такой совет дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с "Лентой.ру".
По мнению эксперта, хранить все средства в безналичной форме нецелесообразно. Их нельзя использовать при отключении электричества, выходе из строя банкоматов или поломке терминала в магазине.
"Причем какая-то одна сумма у вас должны дома лежать, а другая – в кошельке. На улицу вы можете выйти с несколькими тысячами рублей, а дома хорошо, чтобы лежал месячный доход в наличной форме", – заявил Беляев.
Он добавил, что в результате каждый человек должен сам определять сумму хранящейся наличности, исходя из собственных потребностей.
07:48:54 05-10-2023
Их нельзя использовать при отключении электричества, выходе из строя банкоматов или поломке терминала в магазине ---- а судя по обстановке такое возможно
07:50:33 05-10-2023
Такие простые вещи, понятные подростку, утверждает целый кандидат наук
08:41:19 05-10-2023
Д.В.М. (07:50:33 05-10-2023) Такие простые вещи, понятные подростку, утверждает целый кан... ага, понятны и подростку ))). В газели, идущие до Новоалтайска каждый день наблюдаю одну и ту же картину - молодые люди заходят и спрашивают, можно ли оплатить картой или переводом. В этих газелях оплата наличными, эти люди ездят каждый день, можно наверное взять с собой деньги на билет, но нет эти люди упорно деньги с собой не берут и остаются на остановках в конечном итоге. Это сколько же раз надо человеку остаться на остановке, чтобы сообразить брать с собой наличку для оплаты проезда хотя бы.
09:06:25 05-10-2023
Гость (08:41:19 05-10-2023) ага, понятны и подростку ))). В газели, идущие до Новоалтайс... Вот по поводу Газелей вообще всем нужно с картами ездить. В случае отсутствия терминала, проезд бесплатный . Карта-проездной считай
09:48:18 05-10-2023
Гость (08:41:19 05-10-2023) ага, понятны и подростку ))). В газели, идущие до Новоалтайс... Не должно быть никакой оплаты наличными в транспорте. Так как это помогает транспортным скрывать доходы и уходить от налогов. Они потом плачутся, что доходы низкие, и надо поднимать стоимость проезда.
10:19:18 05-10-2023
Гость (09:48:18 05-10-2023) Не должно быть никакой оплаты наличными в транспорте. Так ка... По идее транспорт в городах на основных маршрутах должен быть уже бесплатный. Строили же при СССР коммунизм, который так и остался в мечтах.
13:00:35 05-10-2023
Гость (09:48:18 05-10-2023) Не должно быть никакой оплаты наличными в транспорте. Так ка... Как легко бред забивается в головы людям, дураки народное достояние.))
07:58:56 05-10-2023
Особенно если учесть обсуждения про электромагнитный импульс, который погасит всю электронику
08:18:54 05-10-2023
Лет 10-15 назад тоже один финансовый аналитик с экрана ТВ утверждал, что деньги лучше хранить в маленьких золотых слиточках, мол, ими потом будет очень удобно рассчитываться за еду
08:28:14 05-10-2023
Гость (08:18:54 05-10-2023) Лет 10-15 назад тоже один финансовый аналитик с экрана ТВ ут... Какие наши годы! Может, еще и доживем до этих времен. С таким-то правительством. Не дай Бог, конечно....
09:10:01 05-10-2023
Энтот аналитик пусть скажет как с зп в 25 тыщ вообще что то сохранить?
10:52:06 05-10-2023
Часть сбережений надо вообще хранить в виде водки, бензина и консервов
11:04:18 05-10-2023
Гость (10:52:06 05-10-2023) Часть сбережений надо вообще хранить в виде водки, бензина ... Вы в курсе, как быстро портится топливо?)
11:33:09 05-10-2023
Гость (11:04:18 05-10-2023) Вы в курсе, как быстро портится топливо?) ... Значит, только водка и консервы;-)
11:36:15 05-10-2023
Гость (11:33:09 05-10-2023) Значит, только водка и консервы;-)... водке надо пробки парафином заливать, чтоб спирт не испарялся
11:41:00 05-10-2023
Гость (11:36:15 05-10-2023) водке надо пробки парафином заливать, чтоб спирт не испарялс... Опередили) Бабушка держала водку в качестве "валюты" (привет, отличная жизнь в святые 80-е и 90-е). После ее смерти разбирали кладовку - кое-где чуть не на треть меньше было при закрытых пробках.
11:48:51 05-10-2023
Гость (11:41:00 05-10-2023) Опередили) Бабушка держала водку в качестве "валюты" (привет... О - опыт))) отец на мое рождение покупал бутылку столичной. чтобы открыть на совершеннолетие. лет через 5 он увидел, что содержимое пузырька начинает уменьшаться. залил парафином. когда открыли крепость была градусов 30 или около. так что если предполагается долгое хранение, надо ликвидировать возможность испарения спирта))
12:42:07 05-10-2023
Гость (11:04:18 05-10-2023) Вы в курсе, как быстро портится топливо?) ... Дак любые запасы ротировать надо всегда
11:49:26 05-10-2023
В виде недвижимости, но для этого надо много денег. И недвижимость может быть разрушена. Даже в США при неудачном развитии современной обстановки в мире
12:09:21 05-10-2023
Наличка в нашей стране тоже не гарантия сохранности. Павловская реформа 91г почитайте, кто не захватил. Как у многих она в фантики превратилась...
12:56:32 05-10-2023
Гость (12:09:21 05-10-2023) Наличка в нашей стране тоже не гарантия сохранности. Павловс... речь идёт не о сохранности, а о возможности остаться без электронных денег.
14:11:03 05-10-2023
Гость (12:56:32 05-10-2023) речь идёт не о сохранности, а о возможности остаться без эле... так тогда остались без наличных денег
14:20:39 05-10-2023
Гость (12:56:32 05-10-2023) речь идёт не о сохранности, а о возможности остаться без эле... Что-то мне подсказывает, что на стадии, когда мы останемся без электронных денег, наличка уже тоже рулить не будет)
16:37:58 05-10-2023
Гость (12:09:21 05-10-2023) Наличка в нашей стране тоже не гарантия сохранности. Павловс... Так и на сберкнижке в сберкассе также в фантики.