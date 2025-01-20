На этот год пришелся переходный период повышения пенсионного возраста

20 января 2025, 09:30, ИА Амител

Пенсионерка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1279221

Россияне не смогут выйти на пенсию по старости в 2025 году из-за переходного периода увеличения пенсионного возраста. Однако досрочные пенсии по инвалидности и гособеспечению будут назначать в обычном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Марину Солодовникову.

"В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, поскольку на этот год приходится переходный период повышения пенсионного возраста", – рассказала Солодовникова.

Она также отметила, что в 2025 году на пенсию могут выходить граждане, имеющие право на:

досрочную страховую пенсию;

пенсию по инвалидности;

пенсию по потере кормильца;

пенсию по гособеспечению.

Такую возможность получат и жители новых регионов РФ.

Эксперт объяснила, что в 2024 году на пенсию по старости вышли женщины 1966 года и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно). А время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придется на 2026 год.