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Экономист рассказала, почему россияне не выйдут на пенсию в 2025 году

На этот год пришелся переходный период повышения пенсионного возраста

20 января 2025, 09:30, ИА Амител

Пенсионерка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1279221
Пенсионерка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1279221

Россияне не смогут выйти на пенсию по старости в 2025 году из-за переходного периода увеличения пенсионного возраста. Однако досрочные пенсии по инвалидности и гособеспечению будут назначать в обычном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Марину Солодовникову.

"В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, поскольку на этот год приходится переходный период повышения пенсионного возраста", – рассказала Солодовникова.

Она также отметила, что в 2025 году на пенсию могут выходить граждане, имеющие право на:

  • досрочную страховую пенсию;
  • пенсию по инвалидности;
  • пенсию по потере кормильца;
  • пенсию по гособеспечению.

Такую возможность получат и жители новых регионов РФ.

Эксперт объяснила, что в 2024 году на пенсию по старости вышли женщины 1966 года и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно). А время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придется на 2026 год.

Россия пенсии

Комментарии 14

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Гость

09:40:36 20-01-2025

Не выйду на пенсию, покуда всех молодух в коллективе не порадую.

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Гость

10:13:24 20-01-2025

Гость (09:40:36 20-01-2025) Не выйду на пенсию, покуда всех молодух в коллективе не пора... Да кому ты нужен из молодух, иди вдоль дороги побегай, может машины меньше скользить будут :-)

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Гость

10:18:32 20-01-2025

Гость (10:13:24 20-01-2025) Да кому ты нужен из молодух, иди вдоль дороги побегай, может... Открою вам маленький секрет. Машины вдоль дорог не ездят. Пусть по дорогам бегает.

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Афиноген

09:51:19 20-01-2025

Вот молодцы то какие.А какие причины чтобы увеличить срок выхода на пенсию?У нас ,что уровень жизни повысился?Или медицина впереди всех?Во Франции выходят на пенсию в 62 года,мы можем как то сравниться с ней по этим показателям?Создали все условия для вымирания этой категории пожилых граждан.Позор.

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Гость

13:25:28 20-01-2025

Афиноген (09:51:19 20-01-2025) Вот молодцы то какие.А какие причины чтобы увеличить срок вы... и не только этой, кстати.

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Гость

10:12:09 20-01-2025

Коллега-женщина работает, 67-го года рождения, "очень рада" такому, от восторга даже слов цензурных уже не осталось в адрес таких реформаторов.

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Musik

11:35:22 20-01-2025

Гость (10:12:09 20-01-2025) Коллега-женщина работает, 67-го года рождения, "очень рада" ... сведите её с Гость 09:40:36 20-01-2025, пусть хоть так порадуется

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Гость

12:32:30 20-01-2025

Гость (10:12:09 20-01-2025) Коллега-женщина работает, 67-го года рождения, "очень рада" ... Женщинам вообще надо пенсию до 70 продлевать.

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Гость

13:48:51 20-01-2025

Гость (12:32:30 20-01-2025) Женщинам вообще надо пенсию до 70 продлевать.... Обиженка прорезался)

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Гость

11:28:54 20-01-2025

Они и рады доусё....

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Гость

12:21:39 20-01-2025

Надо не так преподносить новость, всему учи этих икспердов. Надо зловещим голосом в темноте: "НИКТО НЕ ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ... " и демонический смех. Вот тады рады будут итоговой новости)))

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Musik

14:17:30 20-01-2025

Гость (12:21:39 20-01-2025) Надо не так преподносить новость, всему учи этих икспердов. ... а вы приколист

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Гость

12:44:10 20-01-2025

нормуль пенсионный фонд наварится.

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Гость

14:08:02 20-01-2025

Гость (12:44:10 20-01-2025) нормуль пенсионный фонд наварится.... Так пенсионный же слили с социальным. Начали во время ковида. Пенсам показали шиш, их только в Алтайском крае умерло в пандемию около миллиона, в то же время выплаты молодым и детям во время коронавируса делали через пенсфонд.

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