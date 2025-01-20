Экономист рассказала, почему россияне не выйдут на пенсию в 2025 году
На этот год пришелся переходный период повышения пенсионного возраста
20 января 2025, 09:30, ИА Амител
Россияне не смогут выйти на пенсию по старости в 2025 году из-за переходного периода увеличения пенсионного возраста. Однако досрочные пенсии по инвалидности и гособеспечению будут назначать в обычном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Марину Солодовникову.
"В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, поскольку на этот год приходится переходный период повышения пенсионного возраста", – рассказала Солодовникова.
Она также отметила, что в 2025 году на пенсию могут выходить граждане, имеющие право на:
- досрочную страховую пенсию;
- пенсию по инвалидности;
- пенсию по потере кормильца;
- пенсию по гособеспечению.
Такую возможность получат и жители новых регионов РФ.
Эксперт объяснила, что в 2024 году на пенсию по старости вышли женщины 1966 года и мужчины 1961 года рождения (58 лет и 63 года соответственно). А время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придется на 2026 год.
09:40:36 20-01-2025
Не выйду на пенсию, покуда всех молодух в коллективе не порадую.
10:13:24 20-01-2025
Гость (09:40:36 20-01-2025) Не выйду на пенсию, покуда всех молодух в коллективе не пора... Да кому ты нужен из молодух, иди вдоль дороги побегай, может машины меньше скользить будут :-)
10:18:32 20-01-2025
Гость (10:13:24 20-01-2025) Да кому ты нужен из молодух, иди вдоль дороги побегай, может... Открою вам маленький секрет. Машины вдоль дорог не ездят. Пусть по дорогам бегает.
09:51:19 20-01-2025
Вот молодцы то какие.А какие причины чтобы увеличить срок выхода на пенсию?У нас ,что уровень жизни повысился?Или медицина впереди всех?Во Франции выходят на пенсию в 62 года,мы можем как то сравниться с ней по этим показателям?Создали все условия для вымирания этой категории пожилых граждан.Позор.
13:25:28 20-01-2025
Афиноген (09:51:19 20-01-2025) Вот молодцы то какие.А какие причины чтобы увеличить срок вы... и не только этой, кстати.
10:12:09 20-01-2025
Коллега-женщина работает, 67-го года рождения, "очень рада" такому, от восторга даже слов цензурных уже не осталось в адрес таких реформаторов.
11:35:22 20-01-2025
Гость (10:12:09 20-01-2025) Коллега-женщина работает, 67-го года рождения, "очень рада" ... сведите её с Гость 09:40:36 20-01-2025, пусть хоть так порадуется
12:32:30 20-01-2025
Гость (10:12:09 20-01-2025) Коллега-женщина работает, 67-го года рождения, "очень рада" ... Женщинам вообще надо пенсию до 70 продлевать.
13:48:51 20-01-2025
Гость (12:32:30 20-01-2025) Женщинам вообще надо пенсию до 70 продлевать.... Обиженка прорезался)
11:28:54 20-01-2025
Они и рады доусё....
12:21:39 20-01-2025
Надо не так преподносить новость, всему учи этих икспердов. Надо зловещим голосом в темноте: "НИКТО НЕ ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ... " и демонический смех. Вот тады рады будут итоговой новости)))
14:17:30 20-01-2025
Гость (12:21:39 20-01-2025) Надо не так преподносить новость, всему учи этих икспердов. ... а вы приколист
12:44:10 20-01-2025
нормуль пенсионный фонд наварится.
14:08:02 20-01-2025
Гость (12:44:10 20-01-2025) нормуль пенсионный фонд наварится.... Так пенсионный же слили с социальным. Начали во время ковида. Пенсам показали шиш, их только в Алтайском крае умерло в пандемию около миллиона, в то же время выплаты молодым и детям во время коронавируса делали через пенсфонд.