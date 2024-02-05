Экономист заявил, что банковские вклады не покрывают инфляцию
Из достоинств эксперт назвал надежность
05 февраля 2024, 08:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин заявил о том, что на банковских вкладах невозможно заработать. Его слова передает агентство "Прайм".
При двузначной инфляции и ключевой ставке, по словам эксперта, приумножить количество денег не удастся. Вклад поможет лишь сохранить их.
"Некоторые банки предлагают процентные ставки значительно ниже даже официального уровня инфляции, не говоря уж о реальной", – сказал Сироткин.
Он добавил, что преимуществом вкладов является надежность. Клиент точно знает, сколько денег он заберет со счета через определенное количество лет.
08:43:44 05-02-2024
И без них это понятно любому.
09:16:03 05-02-2024
Вообще ничего нового!!! К чему статья???
09:44:24 05-02-2024
Какая двузначная инфляция?
10:05:55 05-02-2024
15% за три месяца вполне приемлемо.
10:11:49 05-02-2024
От Набиулиной в сбербанке вам фигулина....
10:12:50 05-02-2024
Банки вообще обнаглели. Кредиты дают под высокий процент, а на вкладах % не повышают. Если где - то и повысили, так на непреемлемых условиях - на 3, 5 лет. Не знаешь что завтра будет, а через 3 -5?
10:58:38 05-02-2024
Поэтому и сбережений у людей нет.
12:01:12 05-02-2024
вопрос.. как накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Копишь, копишь а тут тебе на, стоимость квартиры взлетела. соответственно и первоначалка. Вот бы росли вклады пропорционально стоимости 1 кв. метра,
20:22:06 05-02-2024
Сказала правильно только и всего. А должно быть предложение о том что паразиты банки обязаны индексировать и вклады и проценты по ним на размер реальной а не нарисованной инфляции.
12:12:16 06-02-2024
Гость (10:05:55 05-02-2024) 15% за три месяца вполне приемлемо.... 15% это за год, а 3 месяца - дели это на 4