Экономист заявил, что банковские вклады не покрывают инфляцию

Из достоинств эксперт назвал надежность

05 февраля 2024, 08:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин заявил о том, что на банковских вкладах невозможно заработать. Его слова передает агентство "Прайм".

При двузначной инфляции и ключевой ставке, по словам эксперта, приумножить количество денег не удастся. Вклад поможет лишь сохранить их.

"Некоторые банки предлагают процентные ставки значительно ниже даже официального уровня инфляции, не говоря уж о реальной", – сказал Сироткин.

Он добавил, что преимуществом вкладов является надежность. Клиент точно знает, сколько денег он заберет со счета через определенное количество лет.