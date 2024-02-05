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Экономист заявил, что банковские вклады не покрывают инфляцию

Из достоинств эксперт назвал надежность

05 февраля 2024, 08:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/553728
Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета "Синергия" Андрей Сироткин заявил о том, что на банковских вкладах невозможно заработать. Его слова передает агентство "Прайм".

При двузначной инфляции и ключевой ставке, по словам эксперта, приумножить количество денег не удастся. Вклад поможет лишь сохранить их.

"Некоторые банки предлагают процентные ставки значительно ниже даже официального уровня инфляции, не говоря уж о реальной", – сказал Сироткин.

Он добавил, что преимуществом вкладов является надежность. Клиент точно знает, сколько денег он заберет со счета через определенное количество лет.

деньги банки

Комментарии 10

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Гость

08:43:44 05-02-2024

И без них это понятно любому.

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Гость

09:16:03 05-02-2024

Вообще ничего нового!!! К чему статья???

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Гость

09:44:24 05-02-2024

Какая двузначная инфляция?

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Гость

10:05:55 05-02-2024

15% за три месяца вполне приемлемо.

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гость

10:11:49 05-02-2024

От Набиулиной в сбербанке вам фигулина....

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Гость

10:12:50 05-02-2024

Банки вообще обнаглели. Кредиты дают под высокий процент, а на вкладах % не повышают. Если где - то и повысили, так на непреемлемых условиях - на 3, 5 лет. Не знаешь что завтра будет, а через 3 -5?

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Гость

10:58:38 05-02-2024

Поэтому и сбережений у людей нет.

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Гость

12:01:12 05-02-2024

вопрос.. как накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Копишь, копишь а тут тебе на, стоимость квартиры взлетела. соответственно и первоначалка. Вот бы росли вклады пропорционально стоимости 1 кв. метра,

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Гость

20:22:06 05-02-2024

Сказала правильно только и всего. А должно быть предложение о том что паразиты банки обязаны индексировать и вклады и проценты по ним на размер реальной а не нарисованной инфляции.

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Вряд ли

12:12:16 06-02-2024

Гость (10:05:55 05-02-2024) 15% за три месяца вполне приемлемо.... 15% это за год, а 3 месяца - дели это на 4

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