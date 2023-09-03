Экономист заявил, что большинство стран продолжают торговать с Россией
Он добавил, что развивающиеся страны теперь могут обращаться за помощью к БРИКС
03 сентября 2023, 16:26, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works рассказал о том, что большинство стран мира продолжают торговать с Россией.
По словам специалиста, именно этот фактор позволил стране сохранить экономику даже в условиях вооруженного конфликта.
Вольф добавил, что развивающиеся страны теперь могут обращаться за помощью БРИКС, а не только к США. Он отметил, что этот союз богат и с каждым годом продолжает наращивать влияние.
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