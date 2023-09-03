Экономист заявил, что большинство стран продолжают торговать с Россией

Он добавил, что развивающиеся страны теперь могут обращаться за помощью к БРИКС

03 сентября 2023, 16:26, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue Works рассказал о том, что большинство стран мира продолжают торговать с Россией.

По словам специалиста, именно этот фактор позволил стране сохранить экономику даже в условиях вооруженного конфликта.

Вольф добавил, что развивающиеся страны теперь могут обращаться за помощью БРИКС, а не только к США. Он отметил, что этот союз богат и с каждым годом продолжает наращивать влияние.